Вышел первый трейлер сериала «Молодой Шерлок» Гая Ричи. Когда премьера?

В сети появился первый трейлер сериала о начале пути известного сыщика (18+)

Действие сериала разворачивается в Оксфорде 1870-х годов. Юный Шерлок Холмс оказывается втянутым в дело об убийстве, угрожающем его свободе, и раскрывает заговор, охватывающий весь мир.

Стриминговый сервис Amazon Prime Video выпустил первый трейлер сериала Гая Ричи «Молодой Шерлок». В новой детективной истории знаменитый сыщик Холмс расследует свое первое дело.

Продюсером и режиссером проекта выступает Гай Ричи. Главную роль исполнил Хиро Файнс Тиффин, известный по роли Тома Реддла в фильме «Гарри Поттер и Принц-полукровка». Компанию ему составили Колин Ферт, Донал Финн, Зин Цзэн, Наташа Макэлхон, Джозеф Файнс, Майк Айронс и другие.

Все восемь серий выйдут 4 марта 2026 года.