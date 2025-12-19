В Сириусе могут появиться платные дороги. Стоимость проезда будут определять власти
Власти Сириуса получили право вводить на территории платные зоны для проезда транспортных средств
18 декабря Госдума утвердила поправки в закон «Об автомобильных дорогах». Они вводят на федеральном уровне новый инструмент регулирования транспортных потоков — понятие «платная зона». Эти нормы закрепляют возможность создания таких зон на федеральной территории Сириус и в Москве (соответствующие поправки внесены в федеральный закон «О статусе столицы»).
Согласно документу, «платная зона» определяется как комплекс автомобильных дорог общего пользования или их участков, расположенных в установленных границах. Администрации Сириуса и Москвы наделили полномочиями по назначению оператора, разработке методики расчета и максимального тарифа за проезд, порядка взимания средств, а также установлению льгот.
Для столицы целью введения платных зон обозначены повышение комфорта проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного состояния городской территории.
Как пояснили «Коммерсанту» в ГКУ «Администратор московского парковочного пространства», для Сириуса этот механизм особенно важен в силу рекреационной и научно-технической роли территории. Кроме того, закон создает правовую базу для уже существующих практик в «Москва-Сити» и «Сколково», позволяя четко разделить регулирование платных въездов и парковок, а также дифференцировать льготы для различных категорий.
Поправки не выносили на широкое публичное обсуждение. Автором выступил депутат от «Единой России» Анатолий Выборный.
