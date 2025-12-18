Беспилотники атаковали Ростовскую область. В порту повреждено судно, погибли члены экипажа

В ночь на 18 декабря БПЛА атаковали Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог. Есть раненые и жертвы

18 декабря губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что регион подвергся массированной атаке БПЛА. Нападение на порт в столице привело к пожару на грузовом корабле. По предварительным данным, два члена экипажа погибли, еще три моряка получили ранения различной степени тяжести.

Серьезные последствия атаки зафиксированы в Батайске. Там в результате падения дронов повреждения получили два корпуса строящейся многоэтажки в западной части города. Разрушения и задымление зафиксировали на уровне пятого этажа.