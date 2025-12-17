Жителям Славянска-на-Кубани придется жить без света три дня из-за повреждений линий электропередач в результате атаки БПЛА

Жительница Славянского района рассказала, что в ее доме не будет электроэнергии до 20 декабря

Предыстория. 17 декабря в Славянском районе в результате атак БПЛА были повреждены две линии электропередач. Без света остались около 38,8 тыс. человек. По данным на 11:00, ресурса не было у 12,7 тыс. жителей района.

17 декабря жительница Славянска-на-Кубани сообщила Юга.ру, что в подъезде ее дома на улице Советской, 8 разместили объявление об отсутствии света до 20 декабря. Автором бумаги является администрация города.

«Сообщаем, что в связи с повреждением высоковольтных линий электропередачи, свет в некоторых районах нашего города не будет восстановлен ориентировочно до 20 числа», — заявили власти.

Администрация отметила, что энергетики работают круглосуточно и «ситуация скоро нормализуется». Однако ранее в официальном телеграм-канале администрации Славянска-на-Кубани сообщили, что электроэнергию должны были восстановить к 12:00 17 декабря.