Поврежденные дома, ЛЭП, НПЗ и двое раненых. Рассказываем о последствиях массовой атаки беспилотников на Кубань

После атаки БПЛА тысячи жителей Славянского района остались без света, закрыли детсады, школы и колледж. Раненых госпитализируют в Краснодар

Обломки дронов упали в станице Чебургольской, хуторах Протичка и Крижановский. В частных домах выбило окна, двери, также повреждены хозпостройка, навес, гараж, пострадало здание склада. По данным оперштаба, в Славянском районе из-за падения обломков БПЛА пострадали два человека. Раненых госпитализировали в районную больницу. Позже вице-губернатор Кубани Александр Руденко сообщил , что пациентов переведут в краевую клиническую больницу № 1 имени Очаповского в Краснодаре. В частном секторе Славянска-на-Кубани и поселка Прибрежный повреждены не менее пяти домов — кровля и окна.

17 декабря оперативный штаб Краснодарского края сообщил , что в Красноармейском районе обнаружили обломки сбитых беспилотников по девяти адресам. Пострадавших нет.

Помимо этого, в Славянском районе беспилотники повредили две линии электропередачи. Без света остались около 38,8 тыс. человек. На место выехали пять аварийных бригад, в том числе сотрудники МЧС. Сейчас без электричества остаются 12,7 тыс. жителей района.



Также в Славянске-на-Кубани обломки дронов упали на территории НПЗ. В результате загорелось оборудование и трубопровод на площади 100 кв.метров. Пожар быстро потушили. Никто из сотрудников НПЗ не пострадал.

По словам вице-губернатора региона, после атаки БПЛА в Славянском районе приостановили работу 21 детсада и трех школ из-за отключения воды, света и отопления. В Славянском электротехнологическом техникуме отключено водоснабжение и тепло. Для 123 студентов, проживающих в общежитии, планируют организовать питание.

В пресс-службе Минобороны России рассказали, что за ночь над территорией Краснодарского края сбили 31 беспилотник, а над Черным и Азовским морями — по 8.