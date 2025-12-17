Поврежденные дома, ЛЭП, НПЗ и двое раненых. Рассказываем о последствиях массовой атаки беспилотников на Кубань

Краснодарский край

    Беспилотник © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

После атаки БПЛА тысячи жителей Славянского района остались без света, закрыли детсады, школы и колледж. Раненых госпитализируют в Краснодар

17 декабря оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Красноармейском районе обнаружили обломки сбитых беспилотников по девяти адресам. Пострадавших нет.

Обломки дронов упали в станице Чебургольской, хуторах Протичка и Крижановский. В частных домах выбило окна, двери, также повреждены хозпостройка, навес, гараж, пострадало здание склада.

По данным оперштаба, в Славянском районе из-за падения обломков БПЛА пострадали два человека. Раненых госпитализировали в районную больницу.
Позже вице-губернатор Кубани Александр Руденко сообщил, что пациентов переведут в краевую клиническую больницу № 1 имени Очаповского в Краснодаре.

В частном секторе Славянска-на-Кубани и поселка Прибрежный повреждены не менее пяти домов — кровля и окна.

Черноморский флот признал атаку на Новороссийск:

Помимо этого, в Славянском районе беспилотники повредили две линии электропередачи. Без света остались около 38,8 тыс. человек. На место выехали пять аварийных бригад, в том числе сотрудники МЧС. Сейчас без электричества остаются 12,7 тыс. жителей района.

Также в Славянске-на-Кубани обломки дронов упали на территории НПЗ. В результате загорелось оборудование и трубопровод на площади 100 кв.метров. Пожар быстро потушили. Никто из сотрудников НПЗ не пострадал.

По словам вице-губернатора региона, после атаки БПЛА в Славянском районе приостановили работу 21 детсада и трех школ из-за отключения воды, света и отопления. В Славянском электротехнологическом техникуме отключено водоснабжение и тепло. Для 123 студентов, проживающих в общежитии, планируют организовать питание.

В пресс-службе Минобороны России рассказали, что за ночь над территорией Краснодарского края сбили 31 беспилотник, а над Черным и Азовским морями — по 8.

Как писали Юга.ру, 15 декабря ночью БПЛА атаковали Ростовскую область. В регионе сгорели автомобили, пострадали дома и ЛЭП.

