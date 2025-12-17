Базовые станции на муниципальных опорах, «белые списки», рост голосового трафика и импортозамещение. Глава краснодарского МТС рассказал об итогах 2025 года
Директор филиала МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый ответил на вопросы журналистов о динамике телефонного и интернет-трафика и работе «белых списков»
17 декабря МТС провела встречу с журналистами, на которой директор филиала компании в Краснодарском крае Сергей Ласкавый поделился итогами уходящего года и планами на будущий.
Одной из ключевых новостей стало начало работы по размещению базовых станций на опорах Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления и на опорах освещения, которые принадлежат управлению городского хозяйства и благоустройства. По словам топ-менеджера, уже в 2026 году это позволит заметно улучшить качество связи в тех городских пространствах, где раньше физически не могли найти мест для базовых станций.
Ласкавый уточнил, что провайдеры будут платить аренду муниципалитету за использование его конструкций. Эти и другие условия установки станций обсуждались на недавней встрече мэрии и представителей операторов.
Традиционно одним из приоритетных направлений развития МТС видит покрытие связью популярных автотрасс. Среди них — М-4 «Дон», А-289, соединяющая Краснодар и Крымский мост, обходы Краснодара и планирующаяся трасса между Джубгой и Сочи.
На Кубани хотят построить альтернативную дорогу в Сочи за 2 млрд рублей:
Обсуждая импортозамещение, Ласкавый пояснил, что регулятор строго следит, чтобы провайдеры, в том числе МТС, устанавливали новое оборудование именно российского производства, а не меняли, например, Ericsson на Xiaomi.
«Например, на базовых станциях 5G будет запрещено использовать импортное оборудование. Поэтому и МТС, и другие компании занимаются разработкой своих базовых станций», — пояснил Ласкавый.
Отвечая на вопрос о динамике голосовой связи и интернета, Ласкавый признал, что отключения, ставшие обыденностью с середины 2025 года, отразились в статистике.
Интернет по фейсконтролю:
«У нас за последние лет 10 наблюдалось постоянное падение голосового трафика, на 2-3% в год. В 2025 году голос вырос на 25% в Краснодарском крае. При этом, если трафик передачи данных раньше рос примерно на 20% в год, то сейчас он перестал расти. Хотя благодаря «белым спискам» нуля нет точно, так как работает много сервисов: Яндекс, VK Видео, «Дзен»… Я имею в виду те сервисы, которые трафик генерируют», — рассказал Ласкавый.
Как сообщали Юга.ру, в декабре Минцифры третий раз расширило «белый список» сервисов, которые должны работать при отключениях мобильного интернета. В него вошли платформа торговли недвижимостью, охранная система и онлайн-кинотеатр.