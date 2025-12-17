Базовые станции на муниципальных опорах, «белые списки», рост голосового трафика и импортозамещение. Глава краснодарского МТС рассказал об итогах 2025 года

Директор филиала МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый ответил на вопросы журналистов о динамике телефонного и интернет-трафика и работе «белых списков»

17 декабря МТС провела встречу с журналистами, на которой директор филиала компании в Краснодарском крае Сергей Ласкавый поделился итогами уходящего года и планами на будущий.

Одной из ключевых новостей стало начало работы по размещению базовых станций на опорах Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления и на опорах освещения, которые принадлежат управлению городского хозяйства и благоустройства. По словам топ-менеджера, уже в 2026 году это позволит заметно улучшить качество связи в тех городских пространствах, где раньше физически не могли найти мест для базовых станций.

Ласкавый уточнил, что провайдеры будут платить аренду муниципалитету за использование его конструкций. Эти и другие условия установки станций обсуждались на недавней встрече мэрии и представителей операторов.

Традиционно одним из приоритетных направлений развития МТС видит покрытие связью популярных автотрасс. Среди них — М-4 «Дон», А-289, соединяющая Краснодар и Крымский мост, обходы Краснодара и планирующаяся трасса между Джубгой и Сочи.