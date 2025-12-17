Ингушетия, Чечня и Дагестан стали самыми некурящими регионами России

В денежном выражении рост оказался более значительным и составил 14%. Общая сумма, которую россияне потратили на сигареты, превысила 1,5 трлн рублей.

16 декабря РБК сообщил , что ознакомился с результатами исследования табачного рынка за январь-ноябрь 2025 года от системы маркировки «Честный знак». По ее данным, за 11 месяцев физический объем продаж сигарет в стране увеличился на 5% в сравнении с аналогичным периодом 2024-го.

Лидерами по числу проданных сигарет на душу населения стали отдаленные регионы Дальнего Востока и Крайнего Севера. Абсолютным чемпионом, как и годом ранее, стала Магаданская область. Там на каждую тысячу жителей пришлось 130 тыс. условных упаковок.

За ней следуют Камчатский край (118 тыс.) и Сахалинская область (114 тыс.). В топ-5 также вошли Еврейская автономная область (108 тыс., рост на 7%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (103 тыс., снижение на 1%).

На противоположной стороне рейтинга расположились республики Северного Кавказа. Самым некурящим регионом России стала Ингушетия, где на тысячу человек приходится всего около 2 тыс. условных упаковок. Однако в республики фиксируют рост потребления — за год показатель увеличился на 54%.

Следом идет Чечня, где на 1 тыс. жителей пришлось 3 тыс. у.у. Потребление сигарет в республике увеличилось на 83%. Тройку лидеров замыкает Дагестан (почти 10 тыс., рост на 2%).

В топ-5 наименее курящих российских регионов вошли также Кабардино-Балкария (15 тыс., рост на 25%) и Северная Осетия (почти 24 тыс., рост на 23%).