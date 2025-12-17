21 и 22 декабря краснодарцы смогут наблюдать звездопад Урсиды из созвездия Малой Медведицы
Жители Краснодарского края будут наблюдать пик метеорного потока Урсиды. Объекты будут лететь со скоростью 32 км/с
Пресс-служба московского планетария сообщила, что ночью 21 и 22 декабря ожидается пик метеорного потока Урсиды — звездопад из созведия Малой Медведицы. Его будет видно на территории всей России, в том числе и в Краснодарском крае.
В час будут лететь до 10 метеоров, а иногда можно будет наблюдать всплески до 100-120 метеоров в час. Скорость космических объектов — 32 км/с.
В пресс-службе отметили, что метеорный поток Урсиды схож со звездопадом Геминиды, который краснодарцы наблюдали в ночь с 13 на 14 декабря. Однако метеоры Урсиды значительно слабее по яркости и частоте.
По данным планетария, условия для наблюдения звездопада благоприятные — Луна будет полной только на 6%. Для того, чтобы лучше разглядеть метеорный поток, советуют выехать за пределы города — необходимо отсутствие засветки.
Метеорный поток Урсиды произошел от кометы 8P/Туттля. Наблюдать звездопад можно каждый раз, когда Земля проходит через след обломков, оставленных этой кометой. Последний раз Туттлю во внутренней части Солнечной системы видели в 2021 году, а в следующий раз она вернется в 2035 году.
