21 и 22 декабря краснодарцы смогут наблюдать звездопад Урсиды из созвездия Малой Медведицы

Жители Краснодарского края будут наблюдать пик метеорного потока Урсиды. Объекты будут лететь со скоростью 32 км/с

Пресс-служба московского планетария сообщила, что ночью 21 и 22 декабря ожидается пик метеорного потока Урсиды — звездопад из созведия Малой Медведицы. Его будет видно на территории всей России, в том числе и в Краснодарском крае. 

В час будут лететь до 10 метеоров, а иногда можно будет наблюдать всплески до 100-120 метеоров в час. Скорость космических объектов — 32 км/с. 

В пресс-службе отметили, что метеорный поток Урсиды схож со звездопадом Геминиды, который краснодарцы наблюдали в ночь с 13 на 14 декабря. Однако метеоры Урсиды значительно слабее по яркости и частоте. 

По данным планетария, условия для наблюдения звездопада благоприятные — Луна будет полной только на 6%. Для того, чтобы лучше разглядеть метеорный поток, советуют выехать за пределы города — необходимо отсутствие засветки. 

Метеорный поток Урсиды произошел от кометы 8P/Туттля. Наблюдать звездопад можно каждый раз, когда Земля проходит через след обломков, оставленных этой кометой. Последний раз Туттлю во внутренней части Солнечной системы видели в 2021 году, а в следующий раз она вернется в 2035 году. 

