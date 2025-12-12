В ночь с 13 на 14 декабря краснодарцы смогут наблюдать пик звездопада метеоров Геминиды

В час будут лететь около 120 метеоров со скоростью 35 км/сек. Поток будет направляться не навстречу к Земле, а догонять ее.

Краснодарцы смогут наблюдать пик в ночное время, условия для этого — благоприятные. Краснодарский астроклуб «Вега» сообщил, что пик звездопада лучше всего наблюдать в ночное время и подальше от населенных пунктов. Однако после 3:00 наблюдению может помешать Луна.

Радиант Геминид расположен вблизи яркой звезды Кастор в созвездии Близнецы, по которому и назван поток. Метеоры Геминид оставляют за собой длинный след, они яркие и разноцветные: в основном белые, иногда желтые, встречаются красные, синие и зеленые. Одна из причин такого разнообразия цветов в том, что метеороиды этого потока содержат различные химические компоненты, например, натрий и кальций.



Геминиды — единственный мощный поток, который образовался не из частиц кометы, а из осколков астероида 3200 Фаэтон, открытого в 1983 году. Это каменная глыба с диаметром в 6 километров. Орбита Фаэтона вытянутая и напоминает орбиту кометы. Этот астероид проходит орбиту за полтора года, оставляя за собой след из осколков. У него нет хвоста из газа или пыли, поэтому Фаэтон не считается кометой.