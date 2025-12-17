Фундамент проблем. В Ростовской области жены участников СВО собираются объявить голодовку из-за недостроенного жилья

Среди пострадавших как минимум 29 семей участников СВО. Одна из них — семья Елены Белокопытовой, супруг которой сейчас на фронте. Надеясь на собственный дом, Елена воспользовалась льготной ипотекой для семей военнослужащих под 6%, переведя «Ситистрою» больше 4 млн рублей. Однако после заливки фундамента строительство замерло. Независимая экспертиза показала, что реальная стоимость выполненных работ не превышает 700 тыс. рублей. Куда исчезли остальные средства, до сих пор неизвестно, несмотря на возбужденное уголовное дело.

16 декабря портал 161.ру сообщил , что в Ростове-на-Дону группа женщин, чьи мужья участвуют в специальной военной операции, оказалась в крайне тяжелой ситуации. Компания «Ситистрой» собрала сотни миллионов рублей на строительство частных домов, но выполнила лишь малую часть обязательств. У большинства обманутых семей на участках стоит только фундамент.

«Мы обращались к губернатору, в Министерство строительство Ростовской области. Они сказали, что помочь нам не могут. Прокуратура, Следственный комитет и МВД не знают, где деньги», — рассказала Елена.

По словам пострадавших, владелец компании Арутюн Арутюнян скрылся за границей. Еще двое фигурантов избежали ответственности. Остается лишь один из руководителей — Евгений Павловский, который сотрудничает с правоохранителями. Однако дольщики обвиняют его в новом обмане: Павловский, по их словам, предоставляет властям ложные отчеты о стройматериалах и ходе работ, создавая видимость деятельности.

Самая тяжелая ноша для семей — ипотека, взятая на несуществующее жилье. По условиям кредита, после срыва сроков сдачи дома ежемесячный платеж может вырасти до 140-160 тыс. рублей.

«Где их брать — я не знаю. У меня трое детей, среди пострадавших есть и другие многодетные, в том числе с детьми-инвалидами», — говорит Белокопытова.

Оставшись без жилья и с неподъемными ипотечными долгами из-за действий застройщика, они намерены объявить бессрочную голодовку, чтобы достучаться до федеральных властей. Акция протеста начнется 18 декабря в 15:00.

Пострадавшие видят несколько возможных путей решения: достройку домов за счет средств резервного фонда бюджета, списание банками части долгов или реструктуризацию ипотек. Голодовка, по их словам, будет продолжаться до тех пор, пока их ситуацией не займутся на федеральном уровне.