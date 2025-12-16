Старт горнолыжного курорта в Сочи перенесли из-за теплой погоды и дефицита снега в горах. В каких местах уже можно кататься?
Горнолыжные курорты Сочи не могут открыть сезон из-за отсутствия снега. На других горнолыжках Кавказа уже катаются, но только на высоких и сложных трассах
16 декабря пресс-служба курорта «Роза Хутор» сообщила, что открытие горнолыжного курорта переносится на 29 декабря из-за отсутствия снега и температурных условий, которые не позволяют запустить систему искусственного оснежения. Напомним, сезон должен был начаться 19 декабря.
Сотрудники пресс-службы заявили, что те, кто уже приобрел ски-пассы на 19-28 декабря, могут их вернуть. Инструкцию по возврату опубликуют позднее в телеграм-канале курорта.
Перенесли старт горнолыжного сезона и на курорте «Красная Поляна». Однако, точной даты открытия нет. В телеграм-канале курорта сообщили, что погода в горах переменчива, а прогноз ежедневно меняется.
На третьем сочинском горнолыжном курорте «Газпром Поляна» пока покататься тоже не получится — даты открытия сезона не называли.
Сноубордисты и лыжники могут поехать на курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесию — там горнолыжный сезон открылся 6 декабря. Однако, по данным на 16 декабря, работает только одна трасса — «Горизонт» на Северном склоне на высоте от 2550 до 2350 метров. Даты открытия остальных 15 трасс пресс-служба курорта не называла.
На курорте «Домбай» в Карачаево-Черкесии старт начнется 20 декабря, но трасса Мусса-Ачитара на высоте от 3200 до 3008 метров и учебные склоны на высоте 3008 и 2550 метров уже работают.
На курорте «Эльбрус» открытие горнолыжного сезона состоялось 4 декабря, но большинство трасс остаются закрытыми. По данным на 16 декабря, работают три трассы сложного уровня на высоте от 3847 до 3000 метров.
Пресс-служба курорта «Мамисон» в Северной Осетии также не сообщала точную дату старта горнолыжного сезона. 24 ноября в телеграм-канале курорта заявили, что снег освоился только на высоте выше 2700 метров, а ниже много бесснежных участков. Систему искусственного оснежения запустить не могут — температура воздуха слишком высокая.
