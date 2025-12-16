Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования

  • © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру
    © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру

Банк Уралсиб занял девятое место в рейтинге по объемам ипотечного кредитования за 10 месяцев 2025 года

Исследование подготовили аналитики «Русипотеки». Всего с января по октябрь 2025 года Уралсиб выдал кредитов на 32 млрд рублей. 

Также банк вошел в топ-10 по выдачам ипотеки на приобретение жилья на первичном рынке — 15 млрд рублей, объемам кредитования по программе «Семейной ипотеки» — 12,5 млрд рублей и величине ипотечного портфеля на 1 ноября 2025 года — 154 млрд рублей.

Как писали Юга.ру, в 2025 году Уралсиб увеличил объем ипотечного кредитования в 1,7 раза.

