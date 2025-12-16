ФАС попросила торговые сети обосновать высокие цены на продукты питания

16 декабря пресс-служба ФАС сообщила , что ведомство направило запрос в 10 федеральных торговых сетей в связи с высокими наценками на некоторые продукты питания. Запросы разослали в компании «Х5», «Магнит», «Дикси», «Ашан», «О’Кей», «Лента», «Гиперглобус», «Мария Ра», «Монетка», «Азбука вкуса». В атнимонопольной службе отметили, что высокие наценки выявили при анализе средневзвешенных закупочных и розничных цен на отдельные категории продуктов в январе-августе 2025 года. ФАС предложила торговым сетям добровольно снизить наценки и ограничить их для популярных позиций социально значимых товаров.

По данным «Известий», в ноябре депутаты «Справедливой России» предложили ограничить предельную розничную наценку в 15%. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что надбавки в торговых сетях иногда доходят до 300%, а ФАС регулярно выявляет необоснованное завышение цен, в том числе на значимые продукты.



В начале декабря газета «Ъ» сообщила, что производители некоторых продуктов предупредили ритейлеров об увеличении закупочных цен на свою продукцию из-за повышения НДС с 20 до 22% с 1 января 2026 года. Заказы, сделанные в этом году, могут не доехать до сетей, так как поставщики «грозились аннулировать» их после Нового года, если торговые сети откажутся от новых условий.

16 декабря стало известно, что ФАС раскритиковала новые правила торговли, разрабатываемые Минпромторгом. В них предлагалось разрешить ритейлерам самим устанавливать цены на логистику наравне с маркетплейсами. В этом случае торговые сети смогут требовать любые дополнительные платежи под видом оплаты логистики, а рост издержек поставщиков приведет к подорожанию продуктов.