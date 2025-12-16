В Краснодарском крае временно изменили расписание пригородных электричек

На Кубани на некоторых направлениях временно изменится расписание пригородных электричек

15 декабря телеграм-канал «Кубань Экспресс-Пригород» сообщил, что из-за технических причин некоторые электрички будут временно ходить по другому расписанию.

18 декабря изменится график движения следующих электричек: