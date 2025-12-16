В Краснодарском крае временно изменили расписание пригородных электричек
На Кубани на некоторых направлениях временно изменится расписание пригородных электричек
15 декабря телеграм-канал «Кубань Экспресс-Пригород» сообщил, что из-за технических причин некоторые электрички будут временно ходить по другому расписанию.
18 декабря изменится график движения следующих электричек:
- № 6707 Тимашевская — Краснодар-1 отправится на 10 минут раньше обычного, а на конечную станцию прибудет на 6 минут позже графика;
- № 6271 Орловка-Кубанская — Староминская тронется и прибудет на 29 минут позже;
- № 6273 Орловка-Кубанская — Староминская отправится и прибудет на конечную станцию на 3 минуты позже;
- № 6284 Староминская — Орловка-Кубанская выйдет и доберется до пункта назначения на 25 минут позже;
- № 6286 сообщением Староминская — Орловка-Кубанская отправится и прибудет на конечную станцию на 29 минут позже.
19 декабря корректировки затронут следующие пригородные электрички:
- № 6703 Тимашевская — Краснодар-1 отправится раньше расписания на 12 минут и прибудет с задержкой в 2 минуты;
- № 6702 Краснодар-1 — Староминская выйдет на 44 минуты раньше обычного, а прибудет по графику;
- № 6704 Краснодар-1 — Тимашевская отправится с опозданием на 1 час 25 минут и прибудет на конечную станцию на 1 час 33 минуты позже привычного времени;
- № 6705 Староминская-Тим — Краснодар-1 выйдет на 40 минут позже и прибудет на 1 час позже;
- № 6282 Староминская — Орловка-Кубанская отправится и прибудет на 14 минут позже расписания;
- № 6288 Староминская — Орловка-Кубанская выйдет и доберется до конечной на 10 минут позже;
- № 6275 Орловка-Кубанская — Староминская отправится раньше расписания на 38 минут и прибудет с задержкой в 10 минут.
Пассажирам рекомендуют перед поездкой проверить расписание транспорта на сайте kep23.ru.
