Черноморский флот признал атаку на Новороссийск. В Минобороны заявили, что повреждений и жертв нет

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Даниила Замешаева, unsplash.com
    © Фото Даниила Замешаева, unsplash.com

Черноморский флот опроверг информацию об уничтожении одной из подлодок

Предыстория. Вечером 15 декабря в СМИ распространилась информация, что украинские войска подорвали одну из отечественных подлодок в порту Новороссийска.

15 декабря Министерство обороны заявило, что эта информация не соответствует действительности. Там признали, что украинские войска атаковали порт Новоросийска при помощи подводного безэкипажного аппарата. Однако штурм не достиг своих целей.

«Ни один корабль или подводная лодка Черноморского флота, дислоцированные в бухте Новороссийской военно-морской базы, а также их экипажи, в результате диверсии не получили повреждений и несут службу в штатном режиме», — рассказал начальник пресс-службы Черноморского флота Алексей Рулев.

Читайте также:

По данным Минобороны, в ночь на 16 декабря дежурные средства ПВО уничтожили 83 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Напомним, 15 декабря БПЛА атаковали Ростовскую область. При падении обломков дронов в столице Дона загорелись два автомобиля. Погибших и пострадавших нет.

14 декабря в Северском районе Краснодарского края обломки беспилотника упали на территории нескольких домов.

Как писали Юга.ру, в конце ноября в Новороссийске вновь атаковали морской терминал КТК. Из-за этого Казахстан изменил маршруты поставок нефти.

Министерство обороны России Новороссийск СВО

Все материалы по теме:

Новости

В Краснодаре детей приглашают на экоурок о птицах и мастер-класс по созданию съедобной кормушки
В России в 2025 году 63% учеников решили уйти из школы после 9 класса — Минпросвещения
Черноморский флот признал атаку на Новороссийск. В Минобороны заявили, что повреждений и жертв нет
Вышел первый трейлер мультфильма «Скотный двор» по повести Оруэлла. Когда покажут в кино?
Трое мастеров и два поколения. В Краснодаре откроется выставка «Дом Кулиничей»
В Краснодаре снова прогнозируют ночные морозы до -4 °С

Лента новостей

Куда инвестировать деньги, когда ставки по вкладам падают?
Вчера, 09:10
Куда инвестировать деньги, когда ставки по вкладам падают?
Три стратегии на декабрь
«В тяжелое время миллиардная стройка выглядит цинично»
Вчера, 15:37
«В тяжелое время миллиардная стройка выглядит цинично»
В Краснодаре противники строительства храма в ЮМР записали видеообращение к Путину
Житель Краснодарского края может остаться без единственного жилья
Вчера, 14:50
Житель Краснодарского края может остаться без единственного жилья
В банке вместо кредита ему оформили договор купли-продажи дома

Реклама на сайте