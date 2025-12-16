Черноморский флот признал атаку на Новороссийск. В Минобороны заявили, что повреждений и жертв нет

Черноморский флот опроверг информацию об уничтожении одной из подлодок

Предыстория. Вечером 15 декабря в СМИ распространилась информация, что украинские войска подорвали одну из отечественных подлодок в порту Новороссийска.

15 декабря Министерство обороны заявило, что эта информация не соответствует действительности. Там признали, что украинские войска атаковали порт Новоросийска при помощи подводного безэкипажного аппарата. Однако штурм не достиг своих целей.

«Ни один корабль или подводная лодка Черноморского флота, дислоцированные в бухте Новороссийской военно-морской базы, а также их экипажи, в результате диверсии не получили повреждений и несут службу в штатном режиме», — рассказал начальник пресс-службы Черноморского флота Алексей Рулев.