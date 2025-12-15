Ряпушка Варя и Налим Максим. Главные герои «Цифрового ликбеза» от Авито научат детей безопасным путешествиям и добрым делам

В интернете появились новые серии «Цифрового ликбеза» от Авито — уроков киберграмотности для детей. Видео научат школьников безопасно бронировать жилье и отличать настоящую благотворительность от обмана в интернете

Технологическая платформа Авито и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения и Минцифры дополнили третий сезон всероссийского проекта «Цифровой ликбез» новыми сериями. Новые уроки по цифровой грамотности помогут школьникам безопасно бронировать жилье в путешествиях и отличать надежные благотворительные фонды в интернете.

В первом эпизоде Ряпушка Варя вместе со старшей сестрой Полиной разберется, как безопасно помогать онлайн. Она узнает, на что обратить внимание, чтобы не попасться на уловку злоумышленников , как проверить фонд и как можно поддержать его, кроме денежных пожертвований.

© Скриншот с сайта digital-likbez.datalesson.ru

«Уличные и транспортные сборы вне закона»: Собрали главное о том, как отличить настоящий благотворительный фонд от мошенников

Вторая серия познакомит зрителей с новыми героями — Егором Тайменем и его бабушкой, которые собираются на соревнования по скейтборду в Нижнефорельск. Налим Максим и Полина объяснят им, как выбрать и безопасно забронировать жилье для поездки.

«С каждым новым сезоном проекта «Цифровой ликбез» мы не просто обучаем школьников основам онлайн-безопасности, но и вооружаем их знаниями, необходимыми для уверенного и безопасного поведения в современном мире. Сотни тысяч ребят уже сделали первый шаг на пути к цифровой грамотности, и теперь мы готовы помочь им распознавать надежные благотворительные фонды и безопасные варианты жилья для путешествий. Эти навыки являются неотъемлемой частью цифровой грамотности современного человека и помогут школьникам в реальной жизни», — отметила директор департамента доверия и безопасности Авито Наталья Юматова.

«Новый сезон «Цифрового ликбеза» посвящен двум важным темам, которые напрямую влияют на безопасность школьников в сети. Учащиеся узнают, как безопасно бронировать жилье, а также научатся отличать надежные благотворительные фонды от сомнительных инициатив. Наша главная задача — дать подрастающему поколению понятные и практичные инструменты, которые помогут им чувствовать себя безопасно в цифровой среде, принимать верные решения и избегать злоумышленников», — отметила директор направления Кадры для цифровой экономики АНО «Цифровая экономика» Юлия Горячкина.

Читайте также: Юрист рассказала о новой схеме мошенничества после блокировки Roblox

Все ролики проекта проверил ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания». Их рекомендуют смотреть вместе с родителями или педагогами. Для учителей также подготовили методические материалы, чтобы использовать видео на уроках, внеурочных занятиях и родительских собраниях для наглядного разбора онлайн-угроз.