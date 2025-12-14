В Краснодаре 15 декабря отключат электричество. В списке больше 100 адресов
Краснодарцев предупредили о плановом отключении электроэнергии
Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара сообщила, что 15 декабря с 09:00 до 17:00 в городе отключат электричество.
Ресурса не будет по следующим адресам:
- улица Российская, 10, 103/4, 130, 131/1, 131/5, 131/7, 133/7, 139, 269/6, 269/11, 357, 400, 484, 484/1, 554;
- улица Чайкиной, 1, 1/3, 1/5, 1/15, 2, 4/1, 4/6, 6/1, 8/2, 14, 15, 16, 17;
- улица Уральская, 93, 95, 95/1, 95/2, 95/4, 136/4;
- улица Лаврова, 18/3, 20, 22, 73;
- улица Дзержинского, 80/1, 167, 169 171;
- улица Калинина, 1, 1/8, 1/10, 1/15;
- улица Леваневского, 184, 186, 191, 212;
- улица Димитрова, 69/1, 75, 87, 110, 116;
- улица Промышленная, 13, 21/2, 38;
- улица Седина, 204, 206, 209;
- улица Кропоткина, 75;
- улица Кубанская, 57;
- улица Почтовое отделение, 56;
- улица Лазарева, 2;
- улица Бородинская, 52;
- улица Нахимова, 1, 13;
- улица Сусанина, 1, 2;
- улица Есенина, 16;
- улица Красных Партизан, 81, 136;
- улица Дивная, 1;
- улица Чернышевского, 1/3, 36;
- улица Жлобы, 1/1, 2, 22, 24;
- улица Кругликовская, 3/19;
- улица Передовая, 80, 82;
- улица Микешина, 40;
- улица Солнечная, 57;
- улица Айвазовского, 75;
- улица Янковского, 178;
- улица Новокузнечная, 63/1, 65;
- улица Северная, 315;
- улица Степная, 100;
- проезд Майский, 6;
- 1-й Артельный проезд, 19, 20, 21, 23;
- 5-й Артельный проезд, 20, 21;
- 1-й проезд Вишневый, 3, 5, 5/1, 5/2.
Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе по телелефону +7 (861) 255-45-66.
1 декабря СМИ сообщили о повышении платы за электричество по России из-за долгов Северного Кавказа. В Госдуме это опровергли.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае в 2026 году дважды увеличат плату за коммунальные услуги.