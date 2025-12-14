В Краснодаре 15 декабря отключат электричество. В списке больше 100 адресов

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарцев предупредили о плановом отключении электроэнергии

Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара сообщила, что 15 декабря с 09:00 до 17:00 в городе отключат электричество.

Ресурса не будет по следующим адресам:

  • улица Российская, 10, 103/4, 130, 131/1, 131/5, 131/7, 133/7, 139, 269/6, 269/11, 357, 400, 484, 484/1, 554;
  • улица Чайкиной, 1, 1/3, 1/5, 1/15, 2, 4/1, 4/6, 6/1, 8/2, 14, 15, 16, 17;
  • улица Уральская, 93, 95, 95/1, 95/2, 95/4, 136/4;
  • улица Лаврова, 18/3, 20, 22, 73;
  • улица Дзержинского, 80/1, 167, 169 171;
  • улица Калинина, 1, 1/8, 1/10, 1/15;
  • улица Леваневского, 184, 186, 191, 212;
  • улица Димитрова, 69/1, 75, 87, 110, 116;
  • улица Промышленная, 13, 21/2, 38;
  • улица Седина, 204, 206, 209;
  • улица Кропоткина, 75;
  • улица Кубанская, 57;
  • улица Почтовое отделение, 56;
  • улица Лазарева, 2;
  • улица Бородинская, 52;
  • улица Нахимова, 1, 13;
  • улица Сусанина, 1, 2;
  • улица Есенина, 16;
  • улица Красных Партизан, 81, 136;
  • улица Дивная, 1;
  • улица Чернышевского, 1/3, 36;
  • улица Жлобы, 1/1, 2, 22, 24;
  • улица Кругликовская, 3/19;
  • улица Передовая, 80, 82;
  • улица Микешина, 40;
  • улица Солнечная, 57;
  • улица Айвазовского, 75;
  • улица Янковского, 178;
  • улица Новокузнечная, 63/1, 65;
  • улица Северная, 315;
  • улица Степная, 100;
  • проезд Майский, 6;
  • 1-й Артельный проезд, 19, 20, 21, 23;
  • 5-й Артельный проезд, 20, 21;
  • 1-й проезд Вишневый, 3, 5, 5/1, 5/2.

Читайте также:

Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе по телелефону +7 (861) 255-45-66.

1 декабря СМИ сообщили о повышении платы за электричество по России из-за долгов Северного Кавказа. В Госдуме это опровергли.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае в 2026 году дважды увеличат плату за коммунальные услуги.

Город ЖКХ Краснодар Энергетика

Новости

В Краснодаре 15 декабря отключат электричество. В списке больше 100 адресов
Главному редактору RT Маргарите Симоньян присвоят звание «Почетный гражданин Краснодара»
В одном микрорайоне Краснодара и четырех поселках две недели будут отлавливать бездомных собак
В Краснодаре пройдет лекция о творчестве группы ABBA
В поселке Афипском обломки БПЛА повредили несколько домов
«Щелкунчик» под хип-хоп, хороводы для взрослых и интерактивная елка для малышей. На какие новогодние спектакли «Премьеры» в Краснодаре еще есть билеты

Лента новостей

Реклама на сайте