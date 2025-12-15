Местами дождь со снегом и до -10 °С ночью. Какая погода будет в начале рабочей недели в Краснодарском крае

Синоптики сообщили прогноз погоды на 15-16 декабря на Кубани

Краснодарский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 15-16 декабря в регионе. На Кубани будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер 5-10 м/с, возможны порывы 12-14 м/с. Температура ночью 0...-5 °С. Местами в восточной половине края 15 декабря -3…-8 °С, 16 декабря -5…-10°. Днем воздух прогреется до -2…+3 °С. В горах ночью -5…-10 °С, днем -3…-8 °С.