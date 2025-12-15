Местами дождь со снегом и до -10 °С ночью. Какая погода будет в начале рабочей недели в Краснодарском крае
Синоптики сообщили прогноз погоды на 15-16 декабря на Кубани
Краснодарский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 15-16 декабря в регионе. На Кубани будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.
Ветер 5-10 м/с, возможны порывы 12-14 м/с. Температура ночью 0...-5 °С. Местами в восточной половине края 15 декабря -3…-8 °С, 16 декабря -5…-10°. Днем воздух прогреется до -2…+3 °С. В горах ночью -5…-10 °С, днем -3…-8 °С.
На Черноморском побережье облачно с прояснениями, местами дождь. Ветер 6-11 м/с с порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 °С, днем 4-9 °С.
Ранее синоптики рассказали, какой будет зима на юге России. В Краснодаре ожидается самая теплая зима за последние три десятилетия, которая может побить рекорд 2023 года.
Как писали Юга.ру, в ноябре в Краснодарском крае зафиксировали семь температурных рекордов.