В поселке Афипском обломки БПЛА повредили несколько домов

Краснодарский край

Распечатать

  • Беспилотник © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
    Беспилотник © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

В Северском районе Краснодарского края обломки беспилотника упали на территории нескольких домов

14 декабря оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в поселке Афипском Северского района упали обломки БПЛА. По одному из адресов фрагменты беспилотника вызвали возгорание в огороде частного дома, пламя быстро потушили. По второму — в частном доме выбило окна.

Еще в четырех домах выбило окна. В одном из случаев пострадала хозяйственная постройка. Кроме того, произошел обрыв линии электропередачи.

Читайте также:

Во всех случаях погибших и пострадавших нет.

Всего, по данным Минобороны, в ночь на 14 декабря над Краснодарским крае средства ПВО сбили 22 беспилотника.

Как писали Юга.ру, 9 декабря обломки беспилотника упали на автобус на трассе под Армавиром.

Безопасность СВО Северский район

Все материалы по теме:

Новости

В одном микрорайоне Краснодара и четырех поселках две недели будут отлавливать бездомных собак
В Краснодаре пройдет лекция о творчестве группы ABBA
В поселке Афипском обломки БПЛА повредили несколько домов
«Щелкунчик» под хип-хоп, хороводы для взрослых и интерактивная елка для малышей. На какие новогодние спектакли «Премьеры» в Краснодаре еще есть билеты
В Краснодаре состоится встреча клуба медленного чтения, посвященная «Идиоту» Достоевского
С 1 января 2026 года российским туристам понадобится страховка для въезда в Грузию

Лента новостей

Реклама на сайте