В поселке Афипском обломки БПЛА повредили несколько домов

В Северском районе Краснодарского края обломки беспилотника упали на территории нескольких домов

14 декабря оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в поселке Афипском Северского района упали обломки БПЛА. По одному из адресов фрагменты беспилотника вызвали возгорание в огороде частного дома, пламя быстро потушили. По второму — в частном доме выбило окна.

Еще в четырех домах выбило окна. В одном из случаев пострадала хозяйственная постройка. Кроме того, произошел обрыв линии электропередачи.