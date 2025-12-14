В поселке Афипском обломки БПЛА повредили несколько домов
В Северском районе Краснодарского края обломки беспилотника упали на территории нескольких домов
14 декабря оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в поселке Афипском Северского района упали обломки БПЛА. По одному из адресов фрагменты беспилотника вызвали возгорание в огороде частного дома, пламя быстро потушили. По второму — в частном доме выбило окна.
Еще в четырех домах выбило окна. В одном из случаев пострадала хозяйственная постройка. Кроме того, произошел обрыв линии электропередачи.
Во всех случаях погибших и пострадавших нет.
Всего, по данным Минобороны, в ночь на 14 декабря над Краснодарским крае средства ПВО сбили 22 беспилотника.
Как писали Юга.ру, 9 декабря обломки беспилотника упали на автобус на трассе под Армавиром.
