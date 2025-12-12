В Ингушетии отказались показывать фильм о депортации 1944 года. Однако его посмотрели в других регионах РФ

11 декабря «Фортанга» со ссылкой на источник сообщила , что Минкульт Ингушетии запретил провести в республике премьеру фильма режиссера Амура Амерханова «Письмо». Картина посвящена возвращению ингушей на родину после депортации 1944 года. По данным источника издания, ведомство также препятствует участию картины в российских кинофестивалях. Съемки фильма начались в 2021 году. Проект «Ингушской национальной киностудии» одобрил Минкульт РФ, а лента получила федеральный грант. Однако во время съемок ряд телеграм-каналов пытались дискредитировать картину из-за критики роли советских властей в депортации.

По словам источника, этот фильм уже показали в Москве, Казани, Казахстане и других местах.



«Местные чиновники плетут подковерные интриги против картины и режиссера. Российские фестивали боятся включать фильм в свои программы. В личных беседах отмечают, что фильм хороший, но они боятся административного давления, о котором им по телефону говорят чиновники минкульта РИ и связанных с ним госконтор», — рассказал анонимный собеседник.



По данным СМИ, жители Ингушетии несколько раз спрашивали о показе фильма в телеграм-канале минкульта республики. Там ответили, что для этого требуется прокатное удостоверение. Но в соответствии с федеральным законом и разъяснениями Минкульта РФ для премьерных и предпремьерных показов это удостоверение не нужно.



«О ситуации в курсе и власти республики, в том числе Махмуд-Али Калиматов и другие лица, но ситуация пока не меняется», — отметил источник.



При этом в «Ингушской национальной киностудии» сообщили, что фильм «Письмо» отобрали для участия в кинофестивалях Karama Human Rights Film Festival Team в Иордании и Dhaka International Film Festival в Бангладеше.