Экоцентр Краснодара приглашает на бесплатные мастер-классы по апсайклингу и выставку трикотажа

В краснодарском экоцентре 14 декабря научат делать новогодние игрушки из старых вещей и покажут выставку из трикотажных изделий (0+)

Участие в мастер-классах бесплатное, без записи и по наличию свободных мест за столом.

Участников ждут мастер-классы по апсайклингу, где они смогут создать:

Помимо этого в программе выставка трикотажных изделий: представят шары и панно выполненные в ковровой вышивке, вязаные изделия, кастомизированные коллекции толстовок и футболок и другие работы мастериц, созданные из вторичных материалов. Также все желающие смогут получить новогоднее предсказание.

Мероприятие состоится 14 декабря с 12:00 до 16:00 на втором этаже экоцентра «Чистая среда» на улице Одесской, 48В. Вход свободный.