Экоцентр Краснодара приглашает на бесплатные мастер-классы по апсайклингу и выставку трикотажа

Краснодарский край

В краснодарском экоцентре 14 декабря научат делать новогодние игрушки из старых вещей и покажут выставку из трикотажных изделий (0+)

Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 14 декабря мероприятие, посвященное творческому переосмыслению трикотажных изделий.

Участников ждут мастер-классы по апсайклингу, где они смогут создать:

  • елочную игрушку «Новогодний гном» (по технике изготовления помпонов);
  • символ года «Конь» (по технике росписи на ткани); 
  • новогодние узоры в вышивке тамбурным швом;
  • подвес на сумку в форме макарунов;
  • браслет в технике «Кумихимо»;
  • лоскутное панно без иголки в технике «Кинусайга»;
  • ковровую вышивку. 

Участие в мастер-классах бесплатное, без записи и по наличию свободных мест за столом. 

Помимо этого в программе выставка трикотажных изделий: представят шары и панно выполненные в ковровой вышивке, вязаные изделия, кастомизированные коллекции толстовок и футболок и другие работы мастериц, созданные из вторичных материалов. Также все желающие смогут получить новогоднее предсказание. 

Мероприятие состоится 14 декабря с 12:00 до 16:00 на втором этаже экоцентра «Чистая среда» на улице Одесской, 48В. Вход свободный. 

Как писали Юга.ру, 27 декабря в Японском саду Краснодара скульптор Пчелин расскажет о столярном мастерстве.

