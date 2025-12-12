Экоцентр Краснодара приглашает на бесплатные мастер-классы по апсайклингу и выставку трикотажа
Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 14 декабря мероприятие, посвященное творческому переосмыслению трикотажных изделий.
Участников ждут мастер-классы по апсайклингу, где они смогут создать:
- елочную игрушку «Новогодний гном» (по технике изготовления помпонов);
- символ года «Конь» (по технике росписи на ткани);
- новогодние узоры в вышивке тамбурным швом;
- подвес на сумку в форме макарунов;
- браслет в технике «Кумихимо»;
- лоскутное панно без иголки в технике «Кинусайга»;
- ковровую вышивку.
Участие в мастер-классах бесплатное, без записи и по наличию свободных мест за столом.
Помимо этого в программе выставка трикотажных изделий: представят шары и панно выполненные в ковровой вышивке, вязаные изделия, кастомизированные коллекции толстовок и футболок и другие работы мастериц, созданные из вторичных материалов. Также все желающие смогут получить новогоднее предсказание.
Мероприятие состоится 14 декабря с 12:00 до 16:00 на втором этаже экоцентра «Чистая среда» на улице Одесской, 48В. Вход свободный.
