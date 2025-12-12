Успеть за 2 месяца. Как взять ипотеку по льготным условиям

До 1 февраля 2026 года еще можно успеть оформить семейную ипотеку по старым, более выгодным правилам. Рассказываем, как это сделать и что кардинально изменится после этой даты

Ипотека для многих семей — единственный способ купить комфортное жилье. Еще недавно получить кредит было проще: банки предлагали невысокие ставки и лояльные условия, а помочь могли близкие. Но теперь правила изменились. Государство приняло ряд законов, которые напрямую затронули и ипотечный рынок.

Главное: с 1 февраля 2026 года условия получения льготной ипотеки ужесточатся, и она станет недоступнее. Но есть важное окно возможностей — до этой даты еще можно успеть оформить кредит по прежним, более мягким правилам.

Что изменится с 1 февраля 2026 года? Оба супруга станут созаемщиками . Оформить семейную ипотеку на одного человека — мужа или жену — будет невозможно. Это значит, что для одобрения кредита потребуются хорошие кредитные истории у обоих. Кроме того, льготу не дадут, если у кого-то из супругов уже есть в собственности несколько объектов недвижимости.

. Оформить семейную ипотеку на одного человека — мужа или жену — будет невозможно. Это значит, что для одобрения кредита потребуются хорошие кредитные истории у обоих. Кроме того, льготу не дадут, если у кого-то из супругов уже есть в собственности несколько объектов недвижимости. Исчезнет «донорская» ипотека . Ранее молодые семьи, чьих доходов было недостаточно, могли привлечь в качестве созаемщика близкого родственника или знакомого (так называемого «донора»), имеющего право на льготную ипотеку. Его кредитоспособность помогала одобрить заявку. С февраля 2026 года такая возможность будет закрыта.

. Ранее молодые семьи, чьих доходов было недостаточно, могли привлечь в качестве созаемщика близкого родственника или знакомого (так называемого «донора»), имеющего право на льготную ипотеку. Его кредитоспособность помогала одобрить заявку. С февраля 2026 года такая возможность будет закрыта. Вырастет сумма маткапитала. Это положительное изменение: семья сможет вложить в жилье больше государственных средств. По данным Банки.ру, на второго ребенка (если не получали на первого) выплата составит 974 189 тыс. рублей против 912 тыс. в 2025-м. На первого ребенка — 737 205 рублей вместо нынешних 690 тыс.

Что можно успеть сделать сейчас? Пока еще каждый из супругов может взять семейную ипотеку отдельно. Для этого нужно официальное согласие второго супруга или брачный договор, где закреплено его неучастие в сделке.

Как пояснил коммерческий директор краснодарского девелопера «Гарантия» Сергей Гаврилов, сейчас есть возможность действовать активно: «Чтобы взять льготный кредит на каждого члена семьи (мужа и жену), нужно: проверить, не было ли льготных кредитов, полученных супругами после 23 декабря 2023 года, оформить до 1 февраля 2026 года ипотеку на каждого из супругов (либо, если кто-то из супругов уже имел льготный займ, оформить его на второго). Также пока вы можете оформить ипотеку с донором. Если вы хотите купить жилье своей мечты, не стоит тянуть».