Экс-главный архитектор Сочи получил 10 лет строгого режима за взятку в 65 млн рублей

12 декабря прокуратура Краснодарского края сообщила, что Центральный районный суд Сочи вынес обвинительный приговор бывшему главе департамента архитектуры и градостроительства города, а также его сообщнику. Экс-чиновника осудили на 10 лет лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере. Его посредник получил 15 лет по статьям о пособничестве во взяточничестве и мошенничестве.

Как установило следствие, с 2020 по 2021 год бывший главный архитектор через знакомого получил от застройщика больше 23 млн рублей. Эти деньги были частью общей взятки в 65 млн рублей, которую передали за согласование и выдачу разрешения на строительство жилого комплекса апартаментов.