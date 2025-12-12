Экс-главный архитектор Сочи получил 10 лет строгого режима за взятку в 65 млн рублей

Краснодарский край

Крупная взятка застройщику обернулась 10-летним сроком для экс-главы департамента архитектуры Сочи

12 декабря прокуратура Краснодарского края сообщила, что Центральный районный суд Сочи вынес обвинительный приговор бывшему главе департамента архитектуры и градостроительства города, а также его сообщнику. Экс-чиновника осудили на 10 лет лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере. Его посредник получил 15 лет по статьям о пособничестве во взяточничестве и мошенничестве.

Как установило следствие, с 2020 по 2021 год бывший главный архитектор через знакомого получил от застройщика больше 23 млн рублей. Эти деньги были частью общей взятки в 65 млн рублей, которую передали за согласование и выдачу разрешения на строительство жилого комплекса апартаментов.

Помимо этого, посредник чиновника в период с 2018 по 2020 год обманывал граждан. Под предлогом помощи в покупке жилья и под видом передачи взяток должностным лицам он похитил у людей больше 20 млн рублей.

Бывший директор департамента свою вину не признал, его соучастник — признал лишь частично. Помимо основного срока, суд назначил экс-чиновнику штраф 65 млн рублей и запретил занимать должности в органах местного самоуправления в течение восьми лет. Посредника тоже оштрафовали на 65 млн рублей.

Осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. На их имущество суд наложил арест.

Как писали Юга.ру, в 2025 году в Краснодарском крае средний размер взятки чиновникам вырос до 700 тыс. рублей.

