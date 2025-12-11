В период новогодних каникул РЖД запустит дополнительные поезда на курорты Краснодарского края и в Махачкалу

С 22 декабря по 11 января будут курсировать 16 пар дополнительных поездов в Анапу, Новороссийск, Адлер и другие города

11 декабря пресс-служба РЖД сообщила, что на Северо-Кавказской магистрали с 22 декабря по 11 января будут курсировать дополнительные поезда. Их запустят из: Адлера в Москву, Самару, Воронеж и Ростов-на-Дону;

Имеретинского Курорта в Санкт-Петербург и Саратов;

Новороссийска в Москву:

Анапы в Санкт-Петербург;

Махачкалы в Тюмень.

Всего будет назначено 16 пар поездов, которые сделают 228 рейсов. По словам пресс-службы, они необходимы для «удовлетворения спроса пассажиров в период новогодних и рождественских каникул».