В период новогодних каникул РЖД запустит дополнительные поезда на курорты Краснодарского края и в Махачкалу
С 22 декабря по 11 января будут курсировать 16 пар дополнительных поездов в Анапу, Новороссийск, Адлер и другие города
11 декабря пресс-служба РЖД сообщила, что на Северо-Кавказской магистрали с 22 декабря по 11 января будут курсировать дополнительные поезда.
Их запустят из:
- Адлера в Москву, Самару, Воронеж и Ростов-на-Дону;
- Имеретинского Курорта в Санкт-Петербург и Саратов;
- Новороссийска в Москву:
- Анапы в Санкт-Петербург;
- Махачкалы в Тюмень.
Всего будет назначено 16 пар поездов, которые сделают 228 рейсов. По словам пресс-службы, они необходимы для «удовлетворения спроса пассажиров в период новогодних и рождественских каникул».
