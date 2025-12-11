В Краснодарском крае спрос на подработку вырос более чем в два раза — Авито Подработка

В Краснодарском крае за январь–ноябрь 2025 года количество предложений о временной занятости на Авито Подработке увеличилось на 27%, а откликов от исполнителей стало больше на 52%

Сервис Авито Подработка запустили в более чем в 180 городах России, в том числе в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Он помогает исполнителям быстро находить предложения подработки у проверенных заказчиков и получать вознаграждение в течение одного-двух дней после завершения смены. Бизнес, в свою очередь, использует сервис, чтобы оперативно закрывать потребность во временных специалистах.

По данным Авито Подработки, гибкие форматы занятости становятся все популярнее. По стране количество предложений с частичной занятостью за январь–ноябрь выросло более чем на треть (+39% в годовом сравнении). Откликов исполнителей стало в полтора раза больше (+54%). Среднее предлагаемое вознаграждение по России составило 44 465 рублей в месяц.

В Краснодарском крае за январь–ноябрь количество предложений о подработке увеличилось на 27%. При этом откликов от исполнителей стало больше на 52%. Среднее вознаграждение для частичной занятости в регионе достигло 35 007 рублей в месяц.

В сервисе можно найти подработку и получить оплату через 1-2 дня после подтверждения выполненной смены. Чтобы начать, достаточно иметь статус самозанятого (если его нет, на платформе подскажут, как его оформить) и выбрать подходящую смену — все это можно сделать онлайн.

«По данным исследования Авито, среди опрошенных россиян, которые брали подработку за последний год, более трети подрабатывают несколько раз в неделю, а еще 11% — каждый день. Формат частичной занятости выбирают за счет возможности гибко управлять своим временем, совмещать его с основной деятельностью и при этом наращивать совокупный доход в комфортном ритме. Так, в среднем подработка приносит россиянам дополнительные 20% к ежемесячному заработку. Для бизнеса частичная занятость — инструмент оперативного усиления команды под конкретные задачи, поэтому рынок гибкой занятости продолжает активно расти», — комментирует Алексей Мусаткин, операционный директор Авито Подработки.

Как изменился интерес к частичной занятости со стороны бизнеса и исполнителей в регионах России, январь-ноябрь 2024/2025

Регион Динамика числа предложений Динамика количества откликов исполнителей Среднее предлагаемое вознаграждение, руб/мес Брянская область +62% +61% 44 535 Сахалинская область +59% +15% 48 299 Пермский край +54% +62% 43 591 Ленинградская область +54% +25% 54 743 Приморский край +52% +21% 47 299 Воронежская область +49% +74% 33 377 Омская область +49% +59% 27 137 Башкортостан +47% +52% 51 297 Новосибирская область +46% +92% 32 715 Ростовская область +45% +68% 44 272 Татарстан +43% +75% 43 349 Красноярский край +42% +37% 49 200 Тульская область +41% +64% 47 434 Свердловская область +41% +55% 47 048 Ярославская область +40% +45% 46 317 Московская область +39% +41% 57 478 Волгоградская область +34% +52% 45 659 Самарская область +34% +63% 44 266 Нижегородская область +32% +77% 47 410 Краснодарский край +27% +52% 35 007 Кемеровская область +25% +44% 50 085