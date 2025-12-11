В Краснодарском крае спрос на подработку вырос более чем в два раза — Авито Подработка

В Краснодарском крае за январь–ноябрь 2025 года количество предложений о временной занятости на Авито Подработке увеличилось на 27%, а откликов от исполнителей стало больше на 52%

Сервис Авито Подработка запустили в более чем в 180 городах России, в том числе в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Он помогает исполнителям быстро находить предложения подработки у проверенных заказчиков и получать вознаграждение в течение одного-двух дней после завершения смены. Бизнес, в свою очередь, использует сервис, чтобы оперативно закрывать потребность во временных специалистах.

По данным Авито Подработки, гибкие форматы занятости становятся все популярнее. По стране количество предложений с частичной занятостью за январь–ноябрь выросло более чем на треть (+39% в годовом сравнении). Откликов исполнителей стало в полтора раза больше (+54%). Среднее предлагаемое вознаграждение по России составило 44 465 рублей в месяц.

В Краснодарском крае за январь–ноябрь количество предложений о подработке увеличилось на 27%. При этом откликов от исполнителей стало больше на 52%. Среднее вознаграждение для частичной занятости в регионе достигло 35 007 рублей в месяц.

В сервисе можно найти подработку и получить оплату через 1-2 дня после подтверждения выполненной смены. Чтобы начать, достаточно иметь статус самозанятого (если его нет, на платформе подскажут, как его оформить) и выбрать подходящую смену — все это можно сделать онлайн.

«По данным исследования Авито, среди опрошенных россиян, которые брали подработку за последний год, более трети подрабатывают несколько раз в неделю, а еще 11% — каждый день.  Формат частичной занятости выбирают за счет возможности гибко управлять своим временем, совмещать его с основной деятельностью и при этом наращивать совокупный доход в комфортном ритме. Так, в среднем подработка приносит россиянам дополнительные 20% к ежемесячному заработку. Для бизнеса частичная занятость — инструмент оперативного усиления команды под конкретные задачи, поэтому рынок гибкой занятости продолжает активно расти», — комментирует Алексей Мусаткин, операционный директор Авито Подработки.

Как изменился интерес к частичной занятости со стороны бизнеса и исполнителей в регионах России, январь-ноябрь 2024/2025

Регион

Динамика числа предложений

Динамика количества откликов исполнителей

Среднее предлагаемое вознаграждение, руб/мес

Брянская область

+62%

+61%

44 535

Сахалинская область

+59%

+15%

48 299

Пермский край

+54%

+62%

43 591

Ленинградская область

+54%

+25%

54 743

Приморский край

+52%

+21%

47 299

Воронежская область

+49%

+74%

33 377

Омская область

+49%

+59%

27 137

Башкортостан

+47%

+52%

51 297

Новосибирская область

+46%

+92%

32 715

Ростовская область

+45%

+68%

44 272

Татарстан

+43%

+75%

43 349

Красноярский край

+42%

+37%

49 200

Тульская область

+41%

+64%

47 434

Свердловская область

+41%

+55%

47 048

Ярославская область

+40%

+45%

46 317

Московская область

+39%

+41%

57 478

Волгоградская область

+34%

+52%

45 659

Самарская область

+34%

+63%

44 266

Нижегородская область

+32%

+77%

47 410

Краснодарский край

+27%

+52%

35 007

Кемеровская область

+25%

+44%

50 085

Как писали Юга.ру, в России к 2027 году сократят список профессий, которые запрещены для женщин. Изменения коснутся сферы транспорта и обрабатывающей промышленности.

