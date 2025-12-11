В Краснодарском крае спрос на подработку вырос более чем в два раза — Авито Подработка
В Краснодарском крае за январь–ноябрь 2025 года количество предложений о временной занятости на Авито Подработке увеличилось на 27%, а откликов от исполнителей стало больше на 52%
Сервис Авито Подработка запустили в более чем в 180 городах России, в том числе в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Он помогает исполнителям быстро находить предложения подработки у проверенных заказчиков и получать вознаграждение в течение одного-двух дней после завершения смены. Бизнес, в свою очередь, использует сервис, чтобы оперативно закрывать потребность во временных специалистах.
По данным Авито Подработки, гибкие форматы занятости становятся все популярнее. По стране количество предложений с частичной занятостью за январь–ноябрь выросло более чем на треть (+39% в годовом сравнении). Откликов исполнителей стало в полтора раза больше (+54%). Среднее предлагаемое вознаграждение по России составило 44 465 рублей в месяц.
В Краснодарском крае за январь–ноябрь количество предложений о подработке увеличилось на 27%. При этом откликов от исполнителей стало больше на 52%. Среднее вознаграждение для частичной занятости в регионе достигло 35 007 рублей в месяц.
В сервисе можно найти подработку и получить оплату через 1-2 дня после подтверждения выполненной смены. Чтобы начать, достаточно иметь статус самозанятого (если его нет, на платформе подскажут, как его оформить) и выбрать подходящую смену — все это можно сделать онлайн.
«По данным исследования Авито, среди опрошенных россиян, которые брали подработку за последний год, более трети подрабатывают несколько раз в неделю, а еще 11% — каждый день. Формат частичной занятости выбирают за счет возможности гибко управлять своим временем, совмещать его с основной деятельностью и при этом наращивать совокупный доход в комфортном ритме. Так, в среднем подработка приносит россиянам дополнительные 20% к ежемесячному заработку. Для бизнеса частичная занятость — инструмент оперативного усиления команды под конкретные задачи, поэтому рынок гибкой занятости продолжает активно расти», — комментирует Алексей Мусаткин, операционный директор Авито Подработки.
Как изменился интерес к частичной занятости со стороны бизнеса и исполнителей в регионах России, январь-ноябрь 2024/2025
|
Регион
|
Динамика числа предложений
|
Динамика количества откликов исполнителей
|
Среднее предлагаемое вознаграждение, руб/мес
|
Брянская область
|
+62%
|
+61%
|
44 535
|
Сахалинская область
|
+59%
|
+15%
|
48 299
|
Пермский край
|
+54%
|
+62%
|
43 591
|
Ленинградская область
|
+54%
|
+25%
|
54 743
|
Приморский край
|
+52%
|
+21%
|
47 299
|
Воронежская область
|
+49%
|
+74%
|
33 377
|
Омская область
|
+49%
|
+59%
|
27 137
|
Башкортостан
|
+47%
|
+52%
|
51 297
|
Новосибирская область
|
+46%
|
+92%
|
32 715
|
Ростовская область
|
+45%
|
+68%
|
44 272
|
Татарстан
|
+43%
|
+75%
|
43 349
|
Красноярский край
|
+42%
|
+37%
|
49 200
|
Тульская область
|
+41%
|
+64%
|
47 434
|
Свердловская область
|
+41%
|
+55%
|
47 048
|
Ярославская область
|
+40%
|
+45%
|
46 317
|
Московская область
|
+39%
|
+41%
|
57 478
|
Волгоградская область
|
+34%
|
+52%
|
45 659
|
Самарская область
|
+34%
|
+63%
|
44 266
|
Нижегородская область
|
+32%
|
+77%
|
47 410
|
Краснодарский край
|
+27%
|
+52%
|
35 007
|
Кемеровская область
|
+25%
|
+44%
|
50 085
Как писали Юга.ру, в России к 2027 году сократят список профессий, которые запрещены для женщин. Изменения коснутся сферы транспорта и обрабатывающей промышленности.