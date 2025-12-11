С 12 декабря «Ласточка» Ростов-Новороссийск изменит вокзал прибытия и отправления

Краснодарский край, Ростовская область

  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Телеграмма СКЖД»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Телеграмма СКЖД»

В РЖД сообщили об изменениях движения скоростного поезда из Ростова-на-Дону до Новороссийска

10 декабря пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги сообщила, что произойдут изменения в схеме движения скоростного электропоезда «Ласточка» по маршруту Ростов-на-Дону — Новороссийск. Состав под номером 820 с 12 декабря начнет отправляться из донской столицы не с Главного, а с Пригородного железнодорожного вокзала (Ростов-Пригородный). На эту же станцию поезд будет теперь прибывать из Новороссийска.

При этом расписание движения не изменится. Электропоезд будет отправляться из Ростова-на-Дону в 06:37. По пути следования «Ласточка» сделает остановки на станциях: Батайск, Староминская-Тимашевская, Каневская, Тимашевская, Величковка, Полтавская, Протока, Разъезд 9 километр, Крымская и Тоннельная. Время прибытия на конечную станцию в Новороссийске — 11:42.

В обратном направлении поезд будет отправляться в 18:08, а в новый пункт назначения — вокзал Ростов-Пригородный — прибывать в 23:00.

График курсирования электропоезда сохраняет свою сезонную особенность. Состав продолжит ходить по пятницам, субботам и воскресеньям. Исключениями, когда «Ласточка» перейдет на ежедневный режим работы, станут два периода: с 30 декабря по 11 января и с 1 мая по 1 сентября 2026 года.

Пассажирам, планирующим поездку, рекомендуют учитывать смену вокзала в Ростове-на-Дону при построении маршрута.

Как писали Юга.ру, между курортами Ставрополья и аэропортом Минвод планируют запустить электричку за 1 млрд рублей.

Новороссийск Общественный транспорт Поезда РЖД Ростов-на-Дону Ростовская область Транспорт

