С 12 декабря «Ласточка» Ростов-Новороссийск изменит вокзал прибытия и отправления
В РЖД сообщили об изменениях движения скоростного поезда из Ростова-на-Дону до Новороссийска
10 декабря пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги сообщила, что произойдут изменения в схеме движения скоростного электропоезда «Ласточка» по маршруту Ростов-на-Дону — Новороссийск. Состав под номером 820 с 12 декабря начнет отправляться из донской столицы не с Главного, а с Пригородного железнодорожного вокзала (Ростов-Пригородный). На эту же станцию поезд будет теперь прибывать из Новороссийска.
При этом расписание движения не изменится. Электропоезд будет отправляться из Ростова-на-Дону в 06:37. По пути следования «Ласточка» сделает остановки на станциях: Батайск, Староминская-Тимашевская, Каневская, Тимашевская, Величковка, Полтавская, Протока, Разъезд 9 километр, Крымская и Тоннельная. Время прибытия на конечную станцию в Новороссийске — 11:42.
В обратном направлении поезд будет отправляться в 18:08, а в новый пункт назначения — вокзал Ростов-Пригородный — прибывать в 23:00.
График курсирования электропоезда сохраняет свою сезонную особенность. Состав продолжит ходить по пятницам, субботам и воскресеньям. Исключениями, когда «Ласточка» перейдет на ежедневный режим работы, станут два периода: с 30 декабря по 11 января и с 1 мая по 1 сентября 2026 года.
Пассажирам, планирующим поездку, рекомендуют учитывать смену вокзала в Ростове-на-Дону при построении маршрута.
