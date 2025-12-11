Московская компания отсудила бренд «Пицца Аврора». Краснодарцы знают его с 1990-х годов

Суд аннулировал товарный знак краснодарской «Пиццы Аврора»

5 декабря на сайте суда по интеллектуальным правам (СИП) появилась информация, что СИП удовлетворил иск московской компании и досрочно прекратил правовую охрану товарного знака «Пицца Аврора». Он принадлежал одноименному краснодарскому обществу.

Эту пиццу можно попробовать только в Краснодаре:

Московская фирма подала в Роспатент заявку на регистрацию обозначения ресторана «Aurora». Ей отказали, так как похожий товарный знак уже зарегистрировали в Краснодаре. В связи с этим в июле 2025 года компания обратилась в суд с требованием аннулировать знак «Пицца Аврора» за неиспользование в течение более трех лет.

Краснодарское общество заявило, что использовало спорный товарный знак. Однако суд по интеллектуальным правам не нашел этому доказательств. Представленные фотографии ресторанов с вывеской «Аврора» были сделаны в августе 2019 года и в марте 2021 года и не относились к спорному трехлетнему периоду.

Также меню ресторана ливанской кухни «La Кабанья» с упоминанием «Как в Авроре» не подтвердило использование знака для пиццерии. Его дату создания ответчик не указал.

«Пицца Аврора» появилась в Краснодаре в 1991 году в одноименном кинотеатре. Заведение работало 23 года. После закрытия кинотеатра на реконструкцию в 2015 году ресторан переехал на Кубанскую набережную и стал называться «La Кабанья». Юридическое лицо при этом осталось прежним — ООО «Пицца Аврора».

Как писали Юга.ру. в марте 2025 года в Краснодаре проект кинотеатра «Аврора» с подземными этажами прошел госэкспертизу.

