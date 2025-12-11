В Японском саду Краснодара скульптор Пчелин расскажет о столярном мастерстве

  • Скульптор Валерий Пчелин © Фото Анны Пчелиной
В Краснодаре скульптор проведет мастер-класс о развитии японского мебельного дизайна (14+)

Японский сад Краснодара анонсировал на 27 декабря мастер-класс «Дерево и сталь: красота столярного мастерства Японии». Его проведет известный художник, скульптор и дизайнер Валерий Пчелин.

Мастер продемонстрирует участникам свою коллекцию исторических столярных инструментов, которую он собрал не для хранения, а для работы. Пчелин расскажет о развитии японского мебельного дизайна, как кусок дерева обретает форму и характер, почему ремесленники создают предметы без единого гвоздя и что такое восточное уважение к материалу.

Гости попробуют с помощью старинного рубанка получить ту самую тонкую стружку, которая считается в Японии знаком качества.

«Для мужчин это возможность предметно поговорить о технологии и инструментах. Для женщин — почувствовать себя непринужденно в обычно закрытом мире мужской профессии. Каждый участник оценит изящество изделий и глубину философии восточного ремесла», — рассказали организаторы.

Мастер-класс состоится 27 декабря в 15:00. Билеты доступны на сайте Японского сада в разделе «Афиша мероприятий».

Участникам нужно подойти за 10 минут до начала мероприятия к воротам Карамон. После мастер-класса посещение сада не ограничено по времени.

Валерий Пчелин известен скульптурами из дерева и монументальными композициями в бронзе. Родился и до 11 лет рос в городе Байконур, затем его семья жила в станицах Новотитаровской и Васюринской Краснодарского края.

Работы Пчелина находятся в российских государственных музеях и частных коллекциях.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре проходит выставка живописи и графики Анастасии Цветковой «Отражения души».

