«Я и представить не могла, что буду строить лодки». На кадровом форуме обсудили приток молодежи в рабочие профессии

На Всероссийском кадровом форуме обсудили приток молодежи в рабочие профессии

Приток молодых специалистов в рабочие профессии и растущая конкуренция за кадры стали ключевыми темами сессии «Рабочий — класс!» от Авито на Всероссийском кадровом форуме. Эксперты, представители бизнеса и госорганов обсудили, как меняется рынок труда и имидж рабочих специальностей. Директор по развитию Авито Работы Роман Губанов, представил совместное с ВНИИ труда исследование, основанное на административных данных о занятости. Оно показало, что за год приток кадров в категориях «квалифицированные рабочие» и «машинисты и сборщики» вырос на 33%, а приходящие специалисты заметно моложе тех, кто давно работает в профессии.

Данные Авито Работы подтверждают масштаб изменения рынка труда. В январе–октябре 2025 года число вакансий в России увеличилось на 5%, а отклики соискателей — на 7%. Средняя предлагаемая зарплата достигла 77 496 рублей. Спрос на рабочих растет в регионах: например, в Приморском крае число вакансий выросло на 71%, на Сахалине — на 45%.

«Рынок труда меняется стремительно. Численность рабочей силы в стране не растет, а потребность в квалифицированных кадрах увеличивается. Исследование показывает, что профессиональные перетоки становятся одним из ключевых способов восполнять наиболее востребованные группы профессий. Люди все чаще готовы менять сферу, осваивать новые направления и приходить в производство, где сегодня открывается множество возможностей для роста», — рассказал Роман Губанов.

«В офисе я и представить не могла, что буду строить лодки, создавать ЧПУ-станки и собирать настоящую спецтехнику. Сегодня я уверена: многие не пробуют себя в рабочих профессиях только потому, что не знают, насколько это современная, творческая и высокотехнологичная сфера. Но и бизнесу нужно говорить громче — рассказывать о себе, показывать цеха, технологии, процессы, быть «немного блогером». Только так можно стать привлекательным работодателем для талантливой молодежи», — поделилась личной историей популярный блогер Люция, автор YouTube-канала «Люция. Перезагрузка».

© Фото пресс-службы Авито

Михаил Блюм, исполняющий обязанности замдиректора департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России, отметил, что переход между профессиями становится нормой. Ключевую роль, по его мнению, играют конкурсы «Лучший по профессии», которые показывают реальные истории успеха и повышают престиж рабочих специальностей.

Алексей Тихомиров, председатель Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности, отметил, что в условиях технологических изменений работникам все чаще приходится осваивать новые направления. «Уверенность в кадровом переходе обеспечивает сочетание двух факторов: качественное обучение и поддержка профессионального сообщества. Профсоюзы помогают людям адаптироваться, осваивать новые компетенции и чувствовать, что они не проходят этот путь в одиночку».

Руководитель направления отдела повышения эффективности функции управления персоналом АЛРОСА Оксана Собокарева отметила, что технологический прогресс требует постоянного профессионального движения: «Переквалификация, освоение нового функционала, участие в конкурсах «Лучший по профессии» — это не только инструмент развития, но и демонстрация того, что рабочая профессия дает огромный потенциал для роста Наш опыт показывает: внутренние механики поддержки и обучение востребованы как никогда».