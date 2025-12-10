В Сочи погибла аллея пальм. Жители критикуют власти за бездействие, но мэрия сообщала о регулярных обработках деревьев

10 декабря издание «Сочи Онлайн» сообщило, что в Адлере на улице Ленина погибла пальмовая аллея, с которой фотографировались многие туристы — деревья «повесили» листья.

Причина гибели пальм — жук-долгоносик, который съел стволы изнутри. Заметить наличие жука сразу не представляется возможным — результаты его деятельности становятся видны только тогда, когда дерево умрет.

Однако, по словам специалистов, жук начинает есть дерево с листьев — на них появляется перфорация, которую можно заметить спустя три месяца паразитирования.

Местные жители не довольны ситуацией. Они рассказали журналистам, что деревьям было больше 20 лет и они «украшали Адлер». По сообщению жителей, пальмы еще летом были зелеными, но «в один момент умерли».

«Долгоносик конкретно здесь появился примерно в 2017 году, по крайней мере пальмы стали единично умирать тогда. Мы обращались к главе Адлерского района, нам что-то обещали, но, как всегда, не сделали. Первые пальмы умерли в районе развязки на выезде в сторону адлерского вокзала. Их просто спилили, и все на этом», — рассказала жительница изданию.