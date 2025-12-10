В Сочи погибла аллея пальм. Жители критикуют власти за бездействие, но мэрия сообщала о регулярных обработках деревьев

Краснодарский край

  © Скриншот фото с сайта издания «Сочи Онлайн»
    © Скриншот фото с сайта издания «Сочи Онлайн»

В Адлере на улице Ленина погибла пальмовая аллея из-за жука-долгоносика

10 декабря издание «Сочи Онлайн» сообщило, что в Адлере на улице Ленина погибла пальмовая аллея, с которой фотографировались многие туристы — деревья «повесили» листья. 

Причина гибели пальм — жук-долгоносик, который съел стволы изнутри. Заметить наличие жука сразу не представляется возможным — результаты его деятельности становятся видны только тогда, когда дерево умрет. 

Однако, по словам специалистов, жук начинает есть дерево с листьев — на них появляется перфорация, которую можно заметить спустя три месяца паразитирования. 

Местные жители не довольны ситуацией. Они рассказали журналистам, что деревьям было больше 20 лет и они «украшали Адлер». По сообщению жителей, пальмы еще летом были зелеными, но «в один момент умерли».

«Долгоносик конкретно здесь появился примерно в 2017 году, по крайней мере пальмы стали единично умирать тогда. Мы обращались к главе Адлерского района, нам что-то обещали, но, как всегда, не сделали. Первые пальмы умерли в районе развязки на выезде в сторону адлерского вокзала. Их просто спилили, и все на этом», — рассказала жительница изданию.

В Абрау-Дюрсо вырубили Пицундские сосны:

Напомним, в 2023 году в Сочи также отмечалась массовая гибель пальм из-за долгоносика. Тогда пострадали деревья напротив входа в Адлерский рынок, перед ЦУМом и в черешневом саду возле морского вокзала. Однако в том году власти Сочи выделили на обработку пальм более 20 млн рублей. В конце 2023 года большую часть сухих растений спилили. 

Пресс-служба мэрии города сообщала, что в 2025 году на озеленение города выделили 400 млн рублей, а обработка пальм проводится шесть раз в год.

Однако, по словам руководителя проекта «ЭкоБиоТехнологии СтопХимия» Александра Зюзина, химикаты распыляют на растения, а для борьбы с долгоносиком необходимо лить средство в точку роста, так как личинки жука живут в стволе. По его данным, пальмы гибнут из-за отсутствия нужного ухода. Однако получить лицензию на препарат для обработки деревьев дорого, поэтому массово обработку не проводят. 

Отметим, что в ноябре 2025 года депутат Госдумы Константин Затулин обратился к министру природных ресурсов, в Росприроднадзор и РАН с просьбой об установлении персональной ответственности за уничтожение субтропиков. 

Впервые долгоносика обнаружили в Сочи в 2014 году на финике канарском, привезенном из Италии в 2013 году. Спустя два месяца ученые обнаружили гибель пальм в трех районах города — Адлерском, Хостинском и Центральном. 

В Испании для борьбы с насекомым используют червей-нематод, однако такой метод в Сочи не прижился, хотя и показал положительные результаты. 

Как писали Юга.ру, в ноябре в Сочи распустились подснежники и цикламены.

