Краснодарцев приглашают на встречу с политиком Борисом Надеждиным

  • © Скриншот из телеграм-канала «ЭкоЮрист» https://t.me/ecojurist/1166
В Краснодаре 20 декабря пройдет встреча с Борисом Надеждиным

Телеграм-канал «ЭкоЮрист» анонсировал на 20 декабря встречу с Борисом Надеждиным. Она состоится в Краснодаре в 13:00.

Сторонники смогут встретиться и пообщаться с политиком, а также подписать его книжку «Очередь за Надеждой».

Кандидатов в мэры Краснодара теперь выбирает губернатор:

Вход на мероприятие свободный, однако количество мест ограничено. Запись доступна по ссылке.

Место встречи участникам пришлют на телефон и на электронную почту, указанные в форме для регистрации. 

Задать вопросы можно, написав в WhatsApp* по номеру: +79250621602 (Диана).

В 1990-1997 годах Надеждин входил в совет народных депутатов Долгопрудного в Московской области. В 1997-1998-х был советником первого вице-премьера Бориса Немцова и помощником премьера Сергея Кириенко. В 1999-м его избрали депутатом Госдумы от партии «Союз правых сил». С 2019 года он вернулся в совет депутатов городского округа Долгопрудный. В 2023-м политик выдвигался в губернаторы Подмосковья, но не собрал подписи.

В октябре 2023 года Надеждин выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы 2024 года. В Краснодарском крае за политика собрали больше половины необходимых подписей. Однако 8 февраля 2024 года ему отказали в регистрации.

В июне 2024 года Надеждин отказался от мандата муниципального депутата Долгопрудного. В ноябре того же года он заявил, что намерен заняться проектом «СемьЯ», чтобы собрать 7 млн подписей в поддержку требований к государству выделять по 7% ВВП на медицину и образование.

Ранее Юга.ру писали, как прошла прямая линия с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым и о чем он говорил.

* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.

