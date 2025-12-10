Краснодарцев приглашают на встречу с политиком Борисом Надеждиным
Телеграм-канал «ЭкоЮрист» анонсировал на 20 декабря встречу с Борисом Надеждиным. Она состоится в Краснодаре в 13:00.
Сторонники смогут встретиться и пообщаться с политиком, а также подписать его книжку «Очередь за Надеждой».
Вход на мероприятие свободный, однако количество мест ограничено. Запись доступна по ссылке.
Место встречи участникам пришлют на телефон и на электронную почту, указанные в форме для регистрации.
Задать вопросы можно, написав в WhatsApp* по номеру: +79250621602 (Диана).
В 1990-1997 годах Надеждин входил в совет народных депутатов Долгопрудного в Московской области. В 1997-1998-х был советником первого вице-премьера Бориса Немцова и помощником премьера Сергея Кириенко. В 1999-м его избрали депутатом Госдумы от партии «Союз правых сил». С 2019 года он вернулся в совет депутатов городского округа Долгопрудный. В 2023-м политик выдвигался в губернаторы Подмосковья, но не собрал подписи.
В октябре 2023 года Надеждин выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы 2024 года. В Краснодарском крае за политика собрали больше половины необходимых подписей. Однако 8 февраля 2024 года ему отказали в регистрации.
В июне 2024 года Надеждин отказался от мандата муниципального депутата Долгопрудного. В ноябре того же года он заявил, что намерен заняться проектом «СемьЯ», чтобы собрать 7 млн подписей в поддержку требований к государству выделять по 7% ВВП на медицину и образование.
* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.