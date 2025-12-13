В краснодарском экоцентре покажут детский спектакль о бережном отношении к природе и сортировке мусора
В краснодарском экоцентре «Чистая среда» пройдет детский спектакль «Земля — наш общий дом» (6+)
Экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 17 декабря показ детского спектакля «Земля — наш общий дом» об экологии, пластике, сортировке мусора и разумном потреблении.
Главные герои постановки — Турист, Ученая, старичок Лесовичок, а также лесные жители расскажут детям о том, как спасти лес от мусорного загрязнения и научат зрителей бережному отношению к природе. Организаторы отметили, что спектакль проходит в интерактивном и юмористическом формате.
Впервые «Земля — наш общий дом» состоялся в 2019 году, а позже показы приостановили. В этом году представления возобновили 18 ноября. Сотрудники экоцентра рассказали, что 14 детей не только посмотрели, но и стали частью истории, а актеры были на расстоянии вытянутой руки.
«Ребята усвоили главный урок: чисто не там где убирают, а там где не мусорят. Приходите на спектакль всей семьей, чтобы освежить в памяти эту мудрость и вдохновить своих детей на бережное отношение к природе», — подчеркнули сотрудники «Чистой среды».
Спектакль пройдет 17 декабря в 9:30 на улице Одесской, 48В. Постановка рассчитана на детей от 4 до 8 лет, продолжительность — до одного часа.
Стоимость билета для ребенка — 800 рублей, сопровождающим взрослым вход бесплатный. Для записи необходимо написать «+» в комментариях к публикации по ссылке.
Как писали Юга.ру, с 1 декабря краснодарский экоцентр вернулся к прежнему ежедневному графику работы.