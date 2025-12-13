В краснодарском экоцентре покажут детский спектакль о бережном отношении к природе и сортировке мусора

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Чистая среда Краснодар»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Чистая среда Краснодар»

В краснодарском экоцентре «Чистая среда» пройдет детский спектакль «Земля — наш общий дом» (6+)

Экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 17 декабря показ детского спектакля «Земля — наш общий дом» об экологии, пластике, сортировке мусора и разумном потреблении.

Главные герои постановки — Турист, Ученая, старичок Лесовичок, а также лесные жители расскажут детям о том, как спасти лес от мусорного загрязнения и научат зрителей бережному отношению к природе. Организаторы отметили, что спектакль проходит в интерактивном и юмористическом формате. 

Впервые «Земля — наш общий дом» состоялся в 2019 году, а позже показы приостановили. В этом году представления возобновили 18 ноября. Сотрудники экоцентра рассказали, что 14 детей не только посмотрели, но и стали частью истории, а актеры были на расстоянии вытянутой руки. 

Читайте также:

«Ребята усвоили главный урок: чисто не там где убирают, а там где не мусорят. Приходите на спектакль всей семьей, чтобы освежить в памяти эту мудрость и вдохновить своих детей на бережное отношение к природе», — подчеркнули сотрудники «Чистой среды». 

Спектакль пройдет 17 декабря в 9:30 на улице Одесской, 48В. Постановка рассчитана на детей от 4 до 8 лет, продолжительность — до одного часа. 

Стоимость билета для ребенка — 800 рублей, сопровождающим взрослым вход бесплатный. Для записи необходимо написать «+» в комментариях к публикации по ссылке.  

Как писали Юга.ру, с 1 декабря краснодарский экоцентр вернулся к прежнему ежедневному графику работы.

Афиша Город Дети Краснодар отдых Развлечения События Театры Экология

Новости

«Щелкунчик» под хип-хоп, хороводы для взрослых и интерактивная елка для малышей. На какие новогодние спектакли «Премьеры» в Краснодаре еще есть билеты
В Краснодаре состоится встреча клуба медленного чтения, посвященная «Идиоту» Достоевского
С 1 января 2026 года российским туристам понадобится страховка для въезда в Грузию
В краснодарском экоцентре покажут детский спектакль о бережном отношении к природе и сортировке мусора
В Краснодаре в кино под другим названием покажут второго «Гарри Поттера»
Минюст признал иноагентом экс-депутата из Ейского района Александра Коровайного*

Лента новостей

Реклама на сайте