В краснодарском экоцентре покажут детский спектакль о бережном отношении к природе и сортировке мусора

Экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 17 декабря показ детского спектакля «Земля — наш общий дом» об экологии, пластике, сортировке мусора и разумном потреблении.

Главные герои постановки — Турист, Ученая, старичок Лесовичок, а также лесные жители расскажут детям о том, как спасти лес от мусорного загрязнения и научат зрителей бережному отношению к природе. Организаторы отметили, что спектакль проходит в интерактивном и юмористическом формате.

Впервые «Земля — наш общий дом» состоялся в 2019 году, а позже показы приостановили. В этом году представления возобновили 18 ноября. Сотрудники экоцентра рассказали, что 14 детей не только посмотрели, но и стали частью истории, а актеры были на расстоянии вытянутой руки.