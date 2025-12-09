Краснодар вошел в тройку лидеров рейтинга самых «просветленных» городов РФ

Краснодарский край

  • Йога © Фото freepik, сайт freepik.com
    Йога © Фото freepik, сайт freepik.com

Эксперты посчитали, в каких российских городах больше всего йога-студий. Лидерами стали Новороссийск, Сочи и Краснодар

9 декабря издание Reminder опубликовал рейтинг самых «просветленных» городов России. Исследование провели на основе данных 2ГИС. В итоговый рейтинг вошли 92 города, а в шорт-лист — 30.

«Для каждого населенного пункта мы проанализировали количество компаний и организаций, в карточке которых присутствует слово «йога» или связанные виды активности, и данные о населении городов Росстата», — сказано в сообщении.

Краснодарский край занял 11 место по популярности ЗОЖ:

Лидерами рейтинга стали южные города. На первом месте оказался Новороссийск (35,5 йога-студий на 100 тыс. жителей), а на втором — Сочи (28 йога-студий на 100 тыс. жителей). Третью строчку занял Краснодар с 23 студиями на 100 тыс. горожан.

«На юге все располагает к тому, чтобы замедляться, заземляться, находиться в моменте, созерцать природу, море, горы, солнце. Я переехала сюда из Екатеринбурга четыре года назад. Если на Урале мы постоянно куда-то бежали, неслись, сломя голову, работали очень много и активно, то здесь, в Новороссийске, мне удалось, наконец, расслабиться. И йога идеально вписывается в этот формат жизни», — поделилась владелица одной из студий в Новороссийске Рита Тен.

Четвертое место занял Калининград с показателем 19,4 студии на 100 тыс. жителей. В центральной части рейтинга оказались Пермь, Уфа, Тюмень, Иркутск, Томск и Барнаул. Их показатели колеблются от 12 до 17 студий на 100 тыс. человек.

По данным экспертов, Москва и Санкт-Петербург не вошли даже в двадцатку рейтинга. Несмотря на большое количество студий, показатель на 100 тыс. жителей там ниже из-за высокой численности населения и большей конкуренции за аудиторию.

Как писали Юга.ру, Краснодар вошел в топ городов-миллионников с самым высоким средним чеком на кофе в заведениях.

