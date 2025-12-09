Первый рейс Краснодар — Тель-Авив состоится 10 декабря. Билеты стоят от 7 тыс. рублей

Краснодарский край

Авиакомпания «Азимут» возобновляет прямые рейсы из Краснодара в крупнейший город Израиля

9 декабря ТАСС сообщило, что авиакомпания «Азимут» возобновляет прямые рейсы из Краснодара в Тель-Авив. Об этом изданию сообщили в представительстве Министерства туризма Израиля в РФ.

Первый рейс состоится 10 декабря. Самолет вылетит из Краснодара в 13:30 и приземлится в Тель-Авиве в 15:55. Планируется, что рейсы будут выполняться два раза в неделю.

Билет на первый полет обойдется в 7 тыс. 120 рублей. За эту стоимость предусмотрена только ручная кладь в 5 кг.

За место с багажом в 23 кг и возможностью возврата придется заплатить 9 тыс. 790 рублей.

Тель-Авив — город в Израиле на восточном побережье Средиземного моря. Второй в стране по численности населения. Считается экономическим и культурным центром государства. Среди главных достопримечательностей — Старый город Яффо, Белый город, бульвар Ротшильда, парк Яркон, театр Габима.

Как писали Юга.ру, 25 октября аэропорт Краснодара перешел на осенне-зимнее расписание, которое будет действовать до 28 марта 2026 года. 

