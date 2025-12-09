Первый рейс Краснодар — Тель-Авив состоится 10 декабря. Билеты стоят от 7 тыс. рублей

9 декабря ТАСС сообщило, что авиакомпания «Азимут» возобновляет прямые рейсы из Краснодара в Тель-Авив. Об этом изданию сообщили в представительстве Министерства туризма Израиля в РФ.

Первый рейс состоится 10 декабря. Самолет вылетит из Краснодара в 13:30 и приземлится в Тель-Авиве в 15:55. Планируется, что рейсы будут выполняться два раза в неделю.