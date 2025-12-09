«Бизнес на мертвых душах». Успенское казачье общество получило почти 1 млн рублей субсидий на несуществующих казаков

Вместо заявленных 25 штатных дружинников охраной общественного порядка занимались только 19. Из субсидии в почти 16 млн рублей таким образом не израсходовали 988 тыс. 336 рублей.

9 октября суд Успенского района оштрафовал на 15 тыс. рублей местное казачье общество. Причиной стало использование субсидированных средств на несуществующих сотрудников. На это обратил внимание журналист Андрей Кошик.

Отдельно на 10 тыс. рублей суд оштрафовал атамана и заместителя главы Успенского района Дениса Ткаченко. Он не явился в суд и не оспорил правонарушение. При этом атаман «попросил строго не наказывать, потому что казачье общество включено в реестр социально ориентированных НКО».

Напомним, 29 октября суд оштрафовал Новокубанское районное казачье общество за нецелевое использование субсидированных средств. Местный атаман и замглавы района Дмитрий Шкареда включил в отчет казаков, которых уволили по окончании трудового договора.