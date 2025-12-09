«Бизнес на мертвых душах». Успенское казачье общество получило почти 1 млн рублей субсидий на несуществующих казаков
Контрольно-счетная палата выявила нарушение в деятельности Успенского районного казачьего общества
9 октября суд Успенского района оштрафовал на 15 тыс. рублей местное казачье общество. Причиной стало использование субсидированных средств на несуществующих сотрудников. На это обратил внимание журналист Андрей Кошик.
«Бизнес на мертвых душах стал популярным», — написал Кошик.
Вместо заявленных 25 штатных дружинников охраной общественного порядка занимались только 19. Из субсидии в почти 16 млн рублей таким образом не израсходовали 988 тыс. 336 рублей.
Отдельно на 10 тыс. рублей суд оштрафовал атамана и заместителя главы Успенского района Дениса Ткаченко. Он не явился в суд и не оспорил правонарушение. При этом атаман «попросил строго не наказывать, потому что казачье общество включено в реестр социально ориентированных НКО».
Напомним, 29 октября суд оштрафовал Новокубанское районное казачье общество за нецелевое использование субсидированных средств. Местный атаман и замглавы района Дмитрий Шкареда включил в отчет казаков, которых уволили по окончании трудового договора.
Как писали Юга.ру, атамана ККВ и экс-замгубернатора Власова оставили в СИЗО до конца февраля 2026 года. Его подозревают в хищении в особо крупном размере.