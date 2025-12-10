Зачем это читать, ставить, смотреть? В Краснодаре пройдет лекция «Важнейшие темы русской классики»

«Говорить мы будем о том, что классика — не только в прошлом, но и в будущем. О сне и страхе, о запретах и надежде, о любви и о смерти — вместе с литературой, знакомой со школы, мы выходим за пределы классов в единственный способ прожить не одну нашу жизнь, а бессчетное их количество: с разными судьбами и непростыми решениями, но всегда — с ясностью», — рассказали организаторы.

Лекция состоится 13 декабря в 18:00 на улице Коммунаров, 268, литер В («Один театр»). Стоимость участия 500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.