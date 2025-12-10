Зачем это читать, ставить, смотреть? В Краснодаре пройдет лекция «Важнейшие темы русской классики»
Филолог КубГУ 13 декабря проведет лекцию о русской классической литературе (12+) (12+)
Книжный магазин «Чарли» анонсировал на 13 декабря лекцию «Важнейшие темы русской классики». Кандидат филологических наук, заслуженный доцент КубГУ Олег Панаэтов расскажет о причинах не читать классику и причинах читать ее серьезно.
Программа:
- О том, что время — не деньги, а совсем другой и более ценный ресурс. А часто даже и не ресурс, а форма протекания процессов, имеющая свойства направленности и ставящая в зависимость от себя.
- О моральных запретах и экспериментах над теми, кто их нарушил.
- О власти, человеке и их сложных отношениях.
- О социальных неудачниках, у которых нет «успешности» и «праздника каждый день».
- О вечной молодости, вечной жизни и о том, что есть вещи пострашнее смерти.
Где граница между нормальностью и безумием:
«Говорить мы будем о том, что классика — не только в прошлом, но и в будущем. О сне и страхе, о запретах и надежде, о любви и о смерти — вместе с литературой, знакомой со школы, мы выходим за пределы классов в единственный способ прожить не одну нашу жизнь, а бессчетное их количество: с разными судьбами и непростыми решениями, но всегда — с ясностью», — рассказали организаторы.
Лекция состоится 13 декабря в 18:00 на улице Коммунаров, 268, литер В («Один театр»). Стоимость участия 500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
