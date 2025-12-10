Зачем это читать, ставить, смотреть? В Краснодаре пройдет лекция «Важнейшие темы русской классики»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Филолог КубГУ 13 декабря проведет лекцию о русской классической литературе (12+) (12+)

Книжный магазин «Чарли» анонсировал на 13 декабря лекцию «Важнейшие темы русской классики». Кандидат филологических наук, заслуженный доцент КубГУ Олег Панаэтов расскажет о причинах не читать классику и причинах читать ее серьезно.

Программа:

  • О том, что время — не деньги, а совсем другой и более ценный ресурс. А часто даже и не ресурс, а форма протекания процессов, имеющая свойства направленности и ставящая в зависимость от себя.
  • О моральных запретах и экспериментах над теми, кто их нарушил.
  • О власти, человеке и их сложных отношениях.
  • О социальных неудачниках, у которых нет «успешности» и «праздника каждый день».
  • О вечной молодости, вечной жизни и о том, что есть вещи пострашнее смерти.

Где граница между нормальностью и безумием:

«Говорить мы будем о том, что классика — не только в прошлом, но и в будущем. О сне и страхе, о запретах и надежде, о любви и о смерти — вместе с литературой, знакомой со школы, мы выходим за пределы классов в единственный способ прожить не одну нашу жизнь, а бессчетное их количество: с разными судьбами и непростыми решениями, но всегда — с ясностью», — рассказали организаторы.

Лекция состоится 13 декабря в 18:00 на улице Коммунаров, 268, литер В («Один театр»). Стоимость участия 500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов. 

Как писали Юга.ру, 13 декабря в Краснодаре пройдет лекция «Ханс Христиан Андерсен: сказки из другог мира». 

Афиша Книги Краснодар Лекции Литература Образование отдых Развлечения События

Новости

В Сочи погибла аллея пальм. Жители критикуют власти за бездействие, но мэрия сообщала о регулярных обработках деревьев
«Хлебнут морозца». Синоптики рассказали о похолодании в Краснодарском крае
В Краснодарском крае нет мобильного интернета. Жители жалуются на работу всех основных операторов
Краснодарцев приглашают на встречу с политиком Борисом Надеждиным
Галицкий признан «Легендой». Президент ФК «Краснодар» получил премию Forbes за вклад в развитие бизнеса и общества
В горах Сочи пройдет пробежка совместно с уборкой мусора. Как принять участие?

Лента новостей

В Краснодарском крае нет мобильного интернета
Сегодня, 12:15
В Краснодарском крае нет мобильного интернета
Жители жалуются на работу всех основных операторов
Галицкий признан «Легендой»
Сегодня, 11:32
Галицкий признан «Легендой»
Президент ФК «Краснодар» получил премию Forbes за вклад в развитие бизнеса и общества
«Бизнес на мертвых душах»
Вчера, 13:55
«Бизнес на мертвых душах»
Успенское казачье общество получило почти 1 млн рублей субсидий на несуществующих казаков

Реклама на сайте