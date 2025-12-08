В преддверии Нового года жителей Краснодарского края начали обманывать через фейковые гороскопы
На Кубани мошенники крадут личные данные через бесплатные гороскопы на 2026 год
7 декабря портал BFM.ru со ссылкой на полицию Краснодарского края сообщил, что в регионе зафиксировали новую мошенническую схему. Она связана с гороскопами на 2026 год.
Злоумышленники продвигают в соцсетях предложения о бесплатных персональных прогнозах, оберегах и ритуалах. Людям обещают защиту от несчастий и приток удачи.
Налоговая и аренда жилья:
Пользователю приходит рекламное объявление с предложением узнать гороскоп. При переходе по ссылке он попадает на фишинговую страницу, где просят ввести персональные данные. Полученную информацию мошенники используют для кражи аккаунтов, оформления платных подписок или перепродажи третьим лицам.
Также чат-боты присылают бесплатные прогнозы, а затем предлагают оплатить премиальный доступ или защитные обереги.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре жителям ГМР приходят фейковые письма от управляющей компании.