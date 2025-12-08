В преддверии Нового года жителей Краснодарского края начали обманывать через фейковые гороскопы

На Кубани мошенники крадут личные данные через бесплатные гороскопы на 2026 год

7 декабря портал BFM.ru со ссылкой на полицию Краснодарского края сообщил, что в регионе зафиксировали новую мошенническую схему. Она связана с гороскопами на 2026 год.

Злоумышленники продвигают в соцсетях предложения о бесплатных персональных прогнозах, оберегах и ритуалах. Людям обещают защиту от несчастий и приток удачи.