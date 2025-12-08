Салат «Оливье» в этом году обойдется в 576 рублей. Что с другими блюдами к новогоднему столу?

Краснодарский край, Вся Россия

  • © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру
    © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру

Классический салат «Оливье» стал самым дорогим новогодним салатом. На четверых он обойдется в 576 рублей

8 декабря «РИА Новости» посчитало, сколько стоят традиционные салаты к новогоднему столу. Самым дорогим оказался «Оливье» — он обойдется в 576 рублей на четырех человек. В него идут идет 400 граммов вареной колбасы, 400 граммов маринованных огурцов, 380 граммов зеленого горошка, 200 граммов майонеза, четыре яйца, 400 граммов картофеля, 200 граммов моркови и 100 граммов репчатого лука.

Салат «Мимоза» обойдется вдвое дешевле «Оливье» — 295 рублей. Для его приготовления понадобятся 250 граммов рыбных консервов, 350 граммов картофеля, пять яиц, 250 граммов моркови, а также по 150 граммов лука и майонеза.

«Оливье», от которого никто не набирает вес:

За «Сельдь под шубой» придется заплатить 291 рубль за четыре порции: 350 граммов сельди, два яйца, 400 граммов картофеля, 300 граммов свеклы, 200 граммов моркови, 100 граммов репчатого лука и 300 граммов майонеза.

Самым бюджетным салатом оказался «Столичный». Он обойдется примерно в 269 рублей. Для него нужны 450 граммов курицы, 300 граммов картофеля, три яйца, по 150 граммов моркови, соленых огурцов и зеленого горошка и 100 граммов майонеза.

Как писали Юга.ру, в 2023 году Юга.ру посчитали индекс «Оливье». Тогда салат обходился в 458 рублей за четыре-шесть порций.

Деньги Еда Краснодар Новый год Праздники Продукты питания Цены

