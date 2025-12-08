Салат «Оливье» в этом году обойдется в 576 рублей. Что с другими блюдами к новогоднему столу?

Классический салат «Оливье» стал самым дорогим новогодним салатом. На четверых он обойдется в 576 рублей

8 декабря «РИА Новости» посчитало, сколько стоят традиционные салаты к новогоднему столу. Самым дорогим оказался «Оливье» — он обойдется в 576 рублей на четырех человек. В него идут идет 400 граммов вареной колбасы, 400 граммов маринованных огурцов, 380 граммов зеленого горошка, 200 граммов майонеза, четыре яйца, 400 граммов картофеля, 200 граммов моркови и 100 граммов репчатого лука.

Салат «Мимоза» обойдется вдвое дешевле «Оливье» — 295 рублей. Для его приготовления понадобятся 250 граммов рыбных консервов, 350 граммов картофеля, пять яиц, 250 граммов моркови, а также по 150 граммов лука и майонеза.