Индекс оливье. Посчитали, во сколько обойдется новогодний салат в Краснодаре в 2023 году
Юга.ру решили заранее приготовить оливье, чтобы понять, в какую сумму обойдется салат к новогоднему столу
В Москве его стоимость выросла за год на 45%. Больше всего подорожал салат с колбасой — до 300 рублей за килограмм. Оливье с курицей обойдется примерно в 259 рублей, с яблоком и курицей — 269 рублей. В декабре прошлого года их стоимость составляла 196, 173, 75 и 186,5 рубля соответственно.
Мы решили приготовить оливье по классическому рецепту и взяли набор продуктов исключительно местных производителей.
Ингредиенты:
- 316 граммов докторской колбасы — 158 рублей;
- 6 маринованных огурцов скромного размера — 96 рублей;
- банка зеленого горошка (масса горошка 240 гр) — 83 рубля;
- банка безлактозной сметаны (180 гр) + ложка баварской горчицы и немного рассола от огурцов — 60 рублей (такой объем майонеза будет стоить столько же);
- яйца первого сорта 4 шт — 52 рубля;
- 7 картофелин второго сорта (клубни весьма мелкого размера, но зато по 16 рублей за кг) — 7 рублей.
Итого: 458 рублей за четыре-шесть порций (в зависимости от аппетитов).
Если вы предпочитаете оливье с морковью, то придется доплатить еще примерно 4 рубля.
Ранее Юга.ру сравнивали чеки «Магнита» с 2016 по 2023 год. Сильно подорожало куриное мясо и, как следствие, яйца. Причин для роста цен несколько. В первую очередь роль сыграло подорожание яиц, которые нередко доставляют из-за рубежа, а также медикаментов для птиц. Также повлияли рост цен на корма для птиц и оборудование, увеличение спроса на курицу.