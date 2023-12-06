Индекс оливье. Посчитали, во сколько обойдется новогодний салат в Краснодаре в 2023 году

Юга.ру решили заранее приготовить оливье, чтобы понять, в какую сумму обойдется салат к новогоднему столу

В Москве его стоимость выросла за год на 45%. Больше всего подорожал салат с колбасой — до 300 рублей за килограмм. Оливье с курицей обойдется примерно в 259 рублей, с яблоком и курицей — 269 рублей. В декабре прошлого года их стоимость составляла 196, 173, 75 и 186,5 рубля соответственно.

Мы решили приготовить оливье по классическому рецепту и взяли набор продуктов исключительно местных производителей.

Ингредиенты:

316 граммов докторской колбасы — 158 рублей;

6 маринованных огурцов скромного размера — 96 рублей;

банка зеленого горошка (масса горошка 240 гр) — 83 рубля;

банка безлактозной сметаны (180 гр) + ложка баварской горчицы и немного рассола от огурцов — 60 рублей (такой объем майонеза будет стоить столько же);

яйца первого сорта 4 шт — 52 рубля;

7 картофелин второго сорта (клубни весьма мелкого размера, но зато по 16 рублей за кг) — 7 рублей.

Итого: 458 рублей за четыре-шесть порций (в зависимости от аппетитов).

Если вы предпочитаете оливье с морковью, то придется доплатить еще примерно 4 рубля.