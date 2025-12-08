В Краснодарском крае только 13% семей могут позволить себе недорогой новый автомобиль в кредит

Регионы ЮФО и СКФО оказались во второй половине рейтинга РФ по доступности покупки нового авто в кредит

8 декабря «РИА Новости» опубликовало рейтинг российских регионов по доступности покупки автомобиля. Лидером стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Там доля семей, которые могут одновременно выплачивать кредит за недорогой (1,3 млн рублей) и среднего класса авто (2,9 млн рублей) составляет 57,8%.

Второе и третье места заняли Чукотский автономный округ и Магаданская область — 49,4% и 44,8%, соответственно.