В Краснодарском крае только 13% семей могут позволить себе недорогой новый автомобиль в кредит
Регионы ЮФО и СКФО оказались во второй половине рейтинга РФ по доступности покупки нового авто в кредит
8 декабря «РИА Новости» опубликовало рейтинг российских регионов по доступности покупки автомобиля. Лидером стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Там доля семей, которые могут одновременно выплачивать кредит за недорогой (1,3 млн рублей) и среднего класса авто (2,9 млн рублей) составляет 57,8%.
Второе и третье места заняли Чукотский автономный округ и Магаданская область — 49,4% и 44,8%, соответственно.
Краснодарский край расположился на 57 позиции — 16,7%. Ростовская область на 59 месте — 16,4%.
На 72 позиции расположилась Адыгея с показателем 12,5%, на 74 месте — Ставропольский край (12,3%). Остальные регионы ЮФО и СКФО заняли места с 79 по 85. При этом Ингушетия (2,5%) и Чечня (3%) замыкают список.
Составители рейтинга учитывали выплаты по трехлетнему кредиту при первоначальном взносе 20%, а также расходы на КАСКО, ОСАГО, топливо, техническое обслуживание, налоги, платные парковки.
