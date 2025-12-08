В Краснодаре стартовали продажи квартир в жилом квартале «Ботаника» от ГК «ЮгСтройИнвест»

  © Изображение предоставлено пресс-службой компании «ЮгСтройИнвест»
6 декабря компания «ЮгСтройИнвест» объявила о старте продаж жилья в новом квартале «Ботаника»

Квартал «Ботаника» — 43 гектара современного и экологичного пространства, которое объединяет комфорт городской среды и спокойную атмосферу природы.

Объект создают с опорой на кубанские традиции — от уважения к природе до идеи гостеприимства и добрососедства.

Центром притяжения «Ботаники» станет парк «Истоки», где будут прогулочные маршруты, зоны тихого отдыха и места для занятий спортом на открытом воздухе. Здесь проложат более 5 км пешеходных троп, ведущих через зеленые пространства к парку.

В квартале планируют высадить свыше 50 видов растений, включая лекарственные: мяту, чабрец и ромашку. Природные зоны станут не декоративным элементом, а частью ежедневной городской жизни и займут более 30% всего квартала.

Для детей создадут игровые площадки из натуральных материалов, украшенные традиционными орнаментами. На них разместят QR-коды, по которым можно узнать правила старинных кубанских игр, в которые так любили играть наши бабушки и дедушки.

В «Ботанике» возведут 16 домов высотой от 6 до 18 этажей. Такой подход позволит сохранить пространство и открытые виды, избегая плотной застройки. Дворы полностью освободят от автомобилей, а безопасность обеспечит круглосуточная охрана.

В шаговой доступности появятся ключевые социальные объекты: школа на 1800 мест, три детских сада для 360 воспитанников, две поликлиники и физкультурно-оздоровительный комплекс.

По данным застройщика, квартал задуман как место, где комфорт ощущается не только в квартире, но и в каждом маршруте внутри района. «Ботаника» станет примером гармоничного квартала, где современная среда и природные акценты существуют в балансе.

Старт продаж открывает возможность выбрать лучшие планировки и условия на раннем этапе, особенно для первых 100 покупателей.

С информацией об организаторе можно ознакомиться по телефону: *1700 или в отделах продаж по адресам:

  • улица Душистая, рядом с домом 2;
  • улица Конгрессная, дом 31;
  • улица Мурата Ахеджака, дом 20;
  • улица Алексея Кадочникова, дом 16А.

Застройщик — ООО «СЗ-3 «ЮСИ КУБАНЬ». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте: наш.дом.рф.

Как писали Юга.ру, по данным Авито, доля ипотечных сделок в России к октябрю 2025-го достигла 68% на первичном и 29% на вторичном рынках.

