В Краснодаре стартовали продажи квартир в жилом квартале «Ботаника» от ГК «ЮгСтройИнвест»

6 декабря компания «ЮгСтройИнвест» объявила о старте продаж жилья в новом квартале «Ботаника»

Квартал «Ботаника» — 43 гектара современного и экологичного пространства, которое объединяет комфорт городской среды и спокойную атмосферу природы. Объект создают с опорой на кубанские традиции — от уважения к природе до идеи гостеприимства и добрососедства.

Центром притяжения «Ботаники» станет парк «Истоки», где будут прогулочные маршруты, зоны тихого отдыха и места для занятий спортом на открытом воздухе. Здесь проложат более 5 км пешеходных троп, ведущих через зеленые пространства к парку.

В квартале планируют высадить свыше 50 видов растений, включая лекарственные: мяту, чабрец и ромашку. Природные зоны станут не декоративным элементом, а частью ежедневной городской жизни и займут более 30% всего квартала.

Для детей создадут игровые площадки из натуральных материалов, украшенные традиционными орнаментами. На них разместят QR-коды, по которым можно узнать правила старинных кубанских игр, в которые так любили играть наши бабушки и дедушки.

В «Ботанике» возведут 16 домов высотой от 6 до 18 этажей. Такой подход позволит сохранить пространство и открытые виды, избегая плотной застройки. Дворы полностью освободят от автомобилей, а безопасность обеспечит круглосуточная охрана. В шаговой доступности появятся ключевые социальные объекты: школа на 1800 мест, три детских сада для 360 воспитанников, две поликлиники и физкультурно-оздоровительный комплекс.

По данным застройщика, квартал задуман как место, где комфорт ощущается не только в квартире, но и в каждом маршруте внутри района. «Ботаника» станет примером гармоничного квартала, где современная среда и природные акценты существуют в балансе.

Старт продаж открывает возможность выбрать лучшие планировки и условия на раннем этапе, особенно для первых 100 покупателей.

