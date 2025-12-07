В России к 2027 году сократят список профессий, которые запрещены для женщин

К декабрю 2027 года перечень профессий, запрещенных для женщин, сократится. Изменения коснутся сферы транспорта и обрабатывающей промышленности

7 декабря ТАСС сообщило, что в 2027 году в России сократят список запрещенных профессий для женщин. Это следует из утвержденной правительством дорожной карты по реализации национальной модели ведения бизнеса.

По данным документа, изменения коснутся сферы транспорта и обрабатывающей промышленности. Список профессий, которые исключат из перечня, власти, а также объединения работодателей и профсоюзов, должны подготовить к марту 2027 года.

Для этого будет проведен аудит условий труда на рабочих местах и проанализированы риски для работников. Также Минздрав, Роспотребнадзор и Федеральное медико-биологическое агентство проведут эпидемиологические исследования направленные на изучение влияния вредных производственных факторов с учетом особенностей женского организма.