В России к 2027 году сократят список профессий, которые запрещены для женщин
К декабрю 2027 года перечень профессий, запрещенных для женщин, сократится. Изменения коснутся сферы транспорта и обрабатывающей промышленности
7 декабря ТАСС сообщило, что в 2027 году в России сократят список запрещенных профессий для женщин. Это следует из утвержденной правительством дорожной карты по реализации национальной модели ведения бизнеса.
По данным документа, изменения коснутся сферы транспорта и обрабатывающей промышленности. Список профессий, которые исключат из перечня, власти, а также объединения работодателей и профсоюзов, должны подготовить к марту 2027 года.
Для этого будет проведен аудит условий труда на рабочих местах и проанализированы риски для работников. Также Минздрав, Роспотребнадзор и Федеральное медико-биологическое агентство проведут эпидемиологические исследования направленные на изучение влияния вредных производственных факторов с учетом особенностей женского организма.
Читайте также:
По данным документа, изменения должны вступить в силу в декабре 2027 года.
Напомним, в 2021 году был принят перечень из 100 профессий, которые запрещены для женщин. До этого действовал список из 456 профессий, утвержденный в 2000 году.
По данным председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, полностью упразднить перечень не представляется возможным. По его словам, он призван «сберечь женское здоровье и защитить репродуктивные функции организма».
Однако чиновник считает, что список необходимо регулярно пересматривать.
«Пересматривать нужно, оценивая ликвидацию каждой позиции и оценивая, не будет ли нанесен вред здоровью женщины, если она будет работать на соответствующей позиции, где еще вчера было запрещено. Например, если раньше требовалась физическая нагрузка для управления каким-то агрегатором или транспортным средством, то сегодня это все делает компьютер, и здесь задействованы исключительно интеллектуальные возможности, а не физические», — подчеркнул он.
Как писали Юга.ру, по данным Росстата, разрыв в зарплатах мужчин и женщин в России в 2023 году составлял 26 тыс. рублей.