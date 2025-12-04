В Краснодарском крае второй день продолжается магнитная буря. Когда еще будет штормить в декабре?

Первая магнитная буря зимы превысила средний уровень G2, но не дотянула до сильного G3

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что с 3 декабря планета находится во власти геомагнитных возмущений. Процесс начался в среду ближе к вечеру — магнитосфера Земли стала демонстрировать первые признаки нестабильности. К 21:00 они переросли в полноценную магнитную бурю.

Всю ночь явление то ослабевало, то вновь набирало силу, достигнув максимальной интенсивности около полуночи. В этот пиковый момент буря превзошла порог средней (класс G2), немного не дотянув до статуса сильной (G3).

Сейчас активность пошла на спад, но магнитосфера окончательно не успокоилась, ее колебания соответствуют уровню слабой бури класса G1.