В Краснодарском крае второй день продолжается магнитная буря. Когда еще будет штормить в декабре?

Краснодарский край

Первая магнитная буря зимы превысила средний уровень G2, но не дотянула до сильного G3

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что с 3 декабря планета находится во власти геомагнитных возмущений. Процесс начался в среду ближе к вечеру — магнитосфера Земли стала демонстрировать первые признаки нестабильности. К 21:00 они переросли в полноценную магнитную бурю.

Всю ночь явление то ослабевало, то вновь набирало силу, достигнув максимальной интенсивности около полуночи. В этот пиковый момент буря превзошла порог средней (класс G2), немного не дотянув до статуса сильной (G3).

Сейчас активность пошла на спад, но магнитосфера окончательно не успокоилась, ее колебания соответствуют уровню слабой бури класса G1.

К такому продолжительному воздействию привело сочетание двух факторов. Во-первых, Земля вошла в поток высокоскоростного солнечного ветра, источником которого является обширная корональная дыра. Во-вторых, на планету наложились отголоски мощного выброса корональной массы, последовавшего за вспышкой наивысшего X-класса, зарегистрированной 1 декабря.

Согласно актуальным прогнозам космической погоды, нестабильность магнитного поля продлится как минимум до конца пятницы. В течение 4 декабря с вероятностью около 85% ожидаются новые эпизоды усиления, когда возмущения вновь достигнут масштабов бури — от слабой (G1) до средней (G2) интенсивности.

21, 22, 24, 27, 29, и 31 декабря магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии. Магнитные бури ожидаются 23 и 30 декабря.

Как писали Юга.ру, в декабре жители Краснодарского края смогут наблюдать суперлуние, солнцестояние и звездопады.

