Между курортами Ставрополья и аэропортом Минвод планируют запустить электричку за 1 млрд рублей

Власти Ставропольского каря и РЖД работают над запуском поездов в аэропорт Минеральных Вод

3 декабря глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил на пресс-конференции ТАСС, что в регионе разрабатывают проект запуска электропоезда в аэропорт Минеральных Вод. Маршрут должен соединить воздушную гавань и города-курорты: Кисловодск, Пятигорск, Железноводск и Ессентуки.



Сама железнодорожная линия является действующей — сейчас там курсируют поезда дальнего следования, а также «Ласточки» в Краснодар и Ростов-на-Дону.

«Мы с РЖД работаем, чтобы наша электричка не с вокзала Минвод отправлялась, а именно из аэропорта. Проект 1 млрд рублей стоит», — отметил губернатор.



Также, по словам Владимирова, в следующем году регион закупит 200 автобусов на экологически чистом топливе. Транспорт будут использовать на маршрутах внутри курортной зоны Кавминвод.



Ранее начальник Северо-Кавказской железной дороги Сергей Задорин рассказывал, что построить новый железнодорожный терминал, проложить пути от вокзала Минеральных Вод и запустить электрички до аэропорта планируют к 2030 году.