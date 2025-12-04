В Ростове-на-Дону установили «Смешариков» и шишку вместо елки. Как город украшают к Новому году и чем недовольны жители?

2 декабря в сообществе «Вконтакте» «Это Ростов! Новости» опубликовали видео с новогодними украшениями в Ростове-на-Дону. Там на центральной улице — Большой Садовой — поставили инсталляцию со «Смешариками».

Фигурки создали еще в 2021 году за 19,5 млн рублей. Однако в 2025 году жителей они уже не радуют — их называют потрепанными и облезлыми. Пользователи выразили свое недовольство в соцсетях:

«Какой год, такие и «Смешарики».

«Смешарики превратились в страшариков».

«Нет денег , не ставьте ничего, а зачем такие ставить?»

3 декабря издание «Подъем» связалось с ростовской администрацией, чтобы выяснить, будут ли менять фигуры. Власти заявили, что все в порядке и инсталляцию не будут убирать.