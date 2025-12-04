В Ростове-на-Дону установили «Смешариков» и шишку вместо елки. Как город украшают к Новому году и чем недовольны жители?
Власти Ростова-на-Дону украшают город старыми инсталляциями за 15 млн рублей. Жители раскритиковали новогодних «Смешариков»
2 декабря в сообществе «Вконтакте» «Это Ростов! Новости» опубликовали видео с новогодними украшениями в Ростове-на-Дону. Там на центральной улице — Большой Садовой — поставили инсталляцию со «Смешариками».
Фигурки создали еще в 2021 году за 19,5 млн рублей. Однако в 2025 году жителей они уже не радуют — их называют потрепанными и облезлыми. Пользователи выразили свое недовольство в соцсетях:
«Какой год, такие и «Смешарики».
«Смешарики превратились в страшариков».
«Нет денег , не ставьте ничего, а зачем такие ставить?»
3 декабря издание «Подъем» связалось с ростовской администрацией, чтобы выяснить, будут ли менять фигуры. Власти заявили, что все в порядке и инсталляцию не будут убирать.
Красная, гори:
В другом месте, на набережной Дона напротив причала № 21, появилось еще одно необычное украшение — большая шишка. Ее власти установили вместо новогодней елки. Размер шишки — два метра. Инсталляцию украсили желтой подсветкой, которая будет светиться в ночное время. Также вокруг арт-объекта установили двух павлинов белого цвета.
Жителям Ростова нравится инсталляция — пользователи пишут, что она выглядит необычно.
Отметим, что в этом году власти Ростова-на-Дону отказались от закупки и установки новых новогодних украшений. В октябре глава города Александр Скрябин в своем телеграм-канале заявил, что власти «уменьшат расход бюджета», а в работе будут использовать инсталляции прошлых лет.
Акцент сделают на украшении улицы Большой Садовой, Театральной площади, площади перед парком Горького, площади Советов и других знаковых местах. Закончить работы должны до 10 декабря.
Однако, несмотря на экономию и использование старых украшений, подготовка к Новому году властям Ростова обойдется в 15 млн рублей — эту сумму потратят на монтаж и установку арт-объектов. Такие цифры значатся в документе, опубликованном на сайте Госзакупок.
1 декабря стало известно, что работы выполнит компания «Резон-А» — доставит со склада, смонтирует и обеспечит работу украшений и световых композиций.
