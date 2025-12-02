В Сочи продают исторический особняк Хлудова за 2,5 млрд рублей

27 ноября на популярном сайте объявлений появилась публикация о продаже исторического особняка и памятника apxитектуры регионального значения «Усадьбы Xлудовa» за 2,5 млрд рублей. Он расположен в центре парка «Ривьера» в Сочи. Сейчас там находится бутик-отель.

Внутри усадьбы — интерьеры с сусальным золотом на стенах, лепнинах и зеркальных рамах, отделка натуральными камнями — мрамором, травертином и ониксом, а также эксклюзивная мебель от итальянских брендов Fеndi, Vеrsасе, Веntly.

Площадь трехэтажного здания — 1300 кв. м. Оно находится в частной собственности, а земельный участок, размером 25 соток, взят в аренду на 49 лет с правом выкупа. По словам продавца, «единственные соседи — дача Правительства РФ».

Также в особняке есть подогреваемый бассейн с видом на парк, хамам с мраморными лежаками и баня из карельской сосны. В шаговой доступности от усадьбы пляж, парк, океанариум, дельфинарий, кафе и рестораны.

Продавец подчеркнул, что усадьбу продает собственник.

Отметим, что ранее особняк уже выставляли на продажу — в июне 2023 года. Тогда продавец также просил за усадьбу 2,5 млрд рублей.

Усадьба была построена для Василия Хлудова, который позднее создал вокруг нее парк — сейчас это парк «Ривьера». После революции в 1917 году дом национализировали. С 1920 по 1937 годы там находилось Сочинское курортное управление, а с 1938 до 1941 года — курортная поликлиника. Во время Великой Отечественной войны в особняке был штаб истребительного батальона, а с 1947 снова поликлиника.



В 1993 году Краснодарский краевой совет профсоюзов продал усадьбу компании «Хант Холдинг». Ее владелец — Владимир Брынцалов — по договору продажи должен был провести в здании реставрацию. Однако этого не произошло — в 2009 году власти Сочи через Арбитражный суд края пытались признать сделку недействительной, но не смогли, а особняк обветшал.



Компании удалось договориться с администрацией курорта. В 2010 году особняк снесли, а на его месте построили новое здание, которое обладает первоначальным обликом усадьбы.