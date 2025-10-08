В Краснодаре продается одна из самых дешевых квартир в стране. Жилье стоит всего 630 тыс. рублей
Аналитики рынка недвижимости выяснили, где в России продаются самые дешевые квартиры
8 октября ТАСС опубликовало аналитику российского рынка недвижимости. По данным агентства, среднестатистическая квартира в стране стоит 6,8 млн рублей.
Самое дешевое жилье обойдется в 15 раз дешевле — 450 тыс. рублей. Однокомнатная квартира без ремонта площадью 21 кв. метров находится в пятиэтажке 1982 года города Харабали Астраханской области. В ней есть балкон и кухня площадью 4 кв. метра. Владелец в объявлении указал, что возможен торг.
В городе Коряжма Архангельской области в кирпичном доме 1966 года за 500 тыс. рублей продается «однушка». Площадь квартиры составляет 19 кв. метров.
В Музыкальном микрорайоне Краснодара за 630 тыс. рублей можно купить студию без отделки площадью 17,5 кв. метров. В доме есть центральные коммуникации. Автор объявления указал, что среди преимуществ — закрытая территория и красивый двор.
В поселке Каспий Астраханской области за 690 тыс. рублей продается «двушка» площадью 52 кв. метров. Двухэтажный кирпичный дом с газовым отоплением находится в районе дельты Волги рядом с заповедником. Автор добавил, что вокруг расположены грибные и ягодные места.
В деревне Подлесово Нижегородской области за 1,5 млн рублей можно купить однокомнатную квартиру. Площадь жилья составляет 39 кв. метров.
Как писали Юга.ру, Краснодарский край занял второе место в РФ по объемам строительства жилья. Регион опередил Московскую область.