Суперлуние, солнцестояние и звездопады. Какие астрономические события смогут наблюдать краснодарцы в декабре?

Сервис «Яндекс. Погода» опубликовал календарь астрономических событий декабря. 5 декабря ожидается Суперлуние. Спутник Земли приблизится к планете и будет виден на 8% больше и на 25% ярче обычного. По данным московского планетария, пик Суперлуния произойдет в 2:15.

Следующим событием станет противостояние астероида Психея с Солнцем — 8 декабря. Это самый крупный астероид главного пояса, открытый в 1852 году. Во время противостояния он будет сиять всю ночь.

В ночь с 13 на 14 декабря и с 14 на 15 декабря ожидается звездопад и пик метеорного потока Геминиды. В час будут лететь около 150 метеоров со скоростью 35 км/сек. По данным московского планетария, пик можно будет наблюдать в ночное время, а условия для этого — благоприятные.