Суперлуние, солнцестояние и звездопады. Какие астрономические события смогут наблюдать краснодарцы в декабре?

Краснодарский край, Вся Россия

  • © фото wirestock, сайт freepik.com
    © фото wirestock, сайт freepik.com

Ученые рассказали о самых ярких астрономических событиях декабря

Сервис «Яндекс. Погода» опубликовал календарь астрономических событий декабря. 5 декабря ожидается Суперлуние. Спутник Земли приблизится к планете и будет виден на 8% больше и на 25% ярче обычного. По данным московского планетария, пик Суперлуния произойдет в 2:15.

Следующим событием станет противостояние астероида Психея с Солнцем — 8 декабря. Это самый крупный астероид главного пояса, открытый в 1852 году. Во время противостояния он будет сиять всю ночь. 

В ночь с 13 на 14 декабря и с 14 на 15 декабря ожидается звездопад и пик метеорного потока Геминиды. В час будут лететь около 150 метеоров со скоростью 35 км/сек. По данным московского планетария, пик можно будет наблюдать в ночное время, а условия для этого — благоприятные. 

21 декабря прогнозируется зимнее солнцестояние — астрономическое начало холодного сезона. Ожидается самый короткий день и самая длинная ночь в году. Солнцестояние начнется в 18:03.

Последним астрономическим событием месяца станет пик метеорного потока Урсиды — 22 декабря. Он начнется в 19:00. Ожидаетсся полет около 10 метеоров в час со скоростью 32 км/сек, однако по данным ученых, возможны всплески до 100-120 метеоров в час. 

Как писали Юга.ру, в июле обсерватория КубГУ поучаствовала в изучении межзвездной кометы.

