В Ростовской области начали внедрять в городском транспорте единую бесплатную сеть Wi-fi

В рамках пилотного проекта бесплатный доступ в интернет появился в Ростове-на-Дону

17 сентября министр транспорта Ростовской области Алена Беликова сообщила, что в регионе начали внедрять единую бесплатную сеть Wi-fi в общественном транспорте. На первом этапе доступ в интернет появился на привокзальной площади Ростова-на-Дону, в электропоезде и нескольких электробусах. Чиновница рассказала, что протестировала сеть RostovRegion-WiFi, проехав на электричке от станции «Ростов‑Главный» до «Таганрог‑Пассажирский».

По словам Беликовой, интернет на вокзалах работал стабильно даже при сбоях мобильной связи. В будущем сеть Wi-fi может появиться на всех видах перевозок и остановках общественного транспорта. Бесшовное подключение подразумевает, что при смене вида транспорта или локации не нужно заново авторизовываться — смартфон подключается к сети автоматически. Напомним, в мае и июне Ростовская область вошла в топ регионов РФ по отключениям мобильного интернета. В середине июля в регионе появилась карта с бесплатными точками Wi-Fi.