В Ростовской области начали внедрять в городском транспорте единую бесплатную сеть Wi-fi
В рамках пилотного проекта бесплатный доступ в интернет появился в Ростове-на-Дону
17 сентября министр транспорта Ростовской области Алена Беликова сообщила, что в регионе начали внедрять единую бесплатную сеть Wi-fi в общественном транспорте. На первом этапе доступ в интернет появился на привокзальной площади Ростова-на-Дону, в электропоезде и нескольких электробусах.
Чиновница рассказала, что протестировала сеть RostovRegion-WiFi, проехав на электричке от станции «Ростов‑Главный» до «Таганрог‑Пассажирский».
По словам Беликовой, интернет на вокзалах работал стабильно даже при сбоях мобильной связи. В будущем сеть Wi-fi может появиться на всех видах перевозок и остановках общественного транспорта.
Бесшовное подключение подразумевает, что при смене вида транспорта или локации не нужно заново авторизовываться — смартфон подключается к сети автоматически.
Напомним, в мае и июне Ростовская область вошла в топ регионов РФ по отключениям мобильного интернета. В середине июля в регионе появилась карта с бесплатными точками Wi-Fi.
Как писали Юга.ру, в июле власти Ростовской области сообщили, что в регионе продолжат отключать мобильный интернет ради безопасности жителей и объектов инфраструктуры. По мнению чиновников, ВСУ используют мобильный интернет для атак беспилотников.