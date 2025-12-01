Краснодар вошел в топ-з городов с самой высокой стоимостью проезда в общественном транспорте

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Эксперты сравнили стоимость проезда на общественном транспорте в разных городах России. Краснодар уступил только Москве и Санкт-Петербургу

1 декабря ТАСС сообщило, что Санкт-Петербург стал самым дорогим городом РФ по цене билета на общественный транспорт. В культурной столице проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях стоит по 80 рублей, на метро — 86 рублей. В среднем это 81,5 рубля. Такие данные приводит сервис «2ГИС».

На второй строчке расположилась Москва — в среднем 74 рубля. Краснодар и Челябинск занимают третье и четвертое места, имея цены за проезд в общественном транспорте на уровне 51 и 50 рублей соответственно.

Проезд по карману:

На противоположном конце рейтинга находится Махачкала, где можно проехать в среднем всего за 26 рублей. В Саратове стоимость составляет 30 рублей, Ростове-на-Дону и Уфе по 37 рублей, в Самаре 38 рублей. Ровно 40 рублей обойдется проезд сразу в шести городах — Волгограде, Воронеже, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми и Тюмени.

В Красноярске поездка стоит в среднем 46 рублей, Омске 45 рублей, Казани 43 рубля, Тольятти и Екатеринбурге — по 42 рубля.

Исследование «2ГИС» основано на официальных фиксированных тарифаx, без учета льгот, скидок и абонементов. Для расчета среднего значения учитывались все доступные в городе виды общественного транспорта.

Как писали Юга.ру, ФАС продолжает расследовать дело о повышении тарифов на проезд в Краснодаре.

Деньги Краснодар Общественный транспорт Рейтинги Статистика Трамвай Транспорт Троллейбус Цены

Новости

В Краснодаре пройдет премьера спектакля о женщине из патриархальной семьи, которая пытается осмыслить свой род
Жители Краснодара записали видеообращение на «прямую линию» губернатора Кондратьева. Они просят на строить храм в ЮМР
В общественном транспорте Ростова и Таганрога начали подключать бесплатный Wi-Fi
Краснодарский экоцентр вернулся к прежнему ежедневному графику работы
«Дети в садике слепили из пластилина». Жители Таганрога раскритиковали памятник актеру Павлу Деревянко с «Оскаром» в руке
Краснодар вошел в топ-з городов с самой высокой стоимостью проезда в общественном транспорте

Лента новостей

100 тысяч шагов в сутки, киберпанк и «смерть в нищете»
28 ноября, 11:30
100 тысяч шагов в сутки, киберпанк и «смерть в нищете»
Честный рассказ курьера о работе в Краснодаре
Город «понаехов»
Вчера, 11:00
Город «понаехов»
Как мигранты XIX века сделали Екатеринодар южной столицей
Интернет по фейсконтролю
27 ноября, 11:44
Интернет по фейсконтролю
Кого пустили в «белые списки», как они работают и почему до сих пор сбоят

Реклама на сайте