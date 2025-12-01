Краснодар вошел в топ-з городов с самой высокой стоимостью проезда в общественном транспорте

Эксперты сравнили стоимость проезда на общественном транспорте в разных городах России. Краснодар уступил только Москве и Санкт-Петербургу

1 декабря ТАСС сообщило, что Санкт-Петербург стал самым дорогим городом РФ по цене билета на общественный транспорт. В культурной столице проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях стоит по 80 рублей, на метро — 86 рублей. В среднем это 81,5 рубля. Такие данные приводит сервис «2ГИС». На второй строчке расположилась Москва — в среднем 74 рубля. Краснодар и Челябинск занимают третье и четвертое места, имея цены за проезд в общественном транспорте на уровне 51 и 50 рублей соответственно.

На противоположном конце рейтинга находится Махачкала, где можно проехать в среднем всего за 26 рублей. В Саратове стоимость составляет 30 рублей, Ростове-на-Дону и Уфе по 37 рублей, в Самаре 38 рублей. Ровно 40 рублей обойдется проезд сразу в шести городах — Волгограде, Воронеже, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми и Тюмени. В Красноярске поездка стоит в среднем 46 рублей, Омске 45 рублей, Казани 43 рубля, Тольятти и Екатеринбурге — по 42 рубля. Исследование «2ГИС» основано на официальных фиксированных тарифаx, без учета льгот, скидок и абонементов. Для расчета среднего значения учитывались все доступные в городе виды общественного транспорта.